JA Jéssica Andrade - Especial para o Correio

A partir de 2017, o Enem passa a ser realizado em dois domingos consecutivos. A Redação é feita no primeiro dia. É assim até hoje. - (crédito: Antonio Cruz/Agencia Brasil)

Os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 realizaram as provas em 3 e 10 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal. Neste domingo (10/11), os participantes fizeram as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Já no primeiro dia, foram cobradas Linguagens e Ciências Humanas, além da redação.

Confira o calendário com datas de divulgação do gabarito oficial e do resultado final do Enem desta edição:

Quando sai o resultado oficial do Enem 2024?

A previsão é de que o resultado com as notas individuais fiquem disponíveis para os participantes no dia 13 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão consultar na Página do Participante.

Gabarito oficial das provas

De acordo com o edital desta edição, o gabarito oficial do Enem 2024 e os cadernos de provas serão divulgados em 20 de novembro, no portal do Inep. Desse modo, os candidatos que desejarem conferir as respostas, precisarão acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para ter acesso às respostas.

Confira o passo a passo para acessar o resultado do Enem:

Acesse o site do Enem ;

Clique no link “Página do participante”;

Informe seu CPF e senha nos campos correspondentes;

Selecione as imagens solicitadas ou digite os caracteres pedidos.

Clique em “Enviar”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Como usar a nota do Enem?

A nota do Enem pode ser utilizada para ingressar no ensino superior público ou privado, por meio de programas como Sisu, ProUni ou como substituição ao tradicional vestibular.

Sisu

Os candidatos do Enem podem utilizar as notas das provas para se inscreverem no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), e disputar o acesso às universidades e institutos públicos. O estudante deverá utilizar a nota do Enem imediatamente anterior à edição do programa.

Quem já participou de edições anteriores do Sisu e não está mais cursando nenhuma graduação pode concorrer novamente para seleção em alguma universidade pública e reiniciar sua fase de estudos. É necessário apenas ter realizado a edição mais recente do Enem para se candidatar à oportunidade.

Prouni

Outra possibilidade é utilizar a nota do Enem no Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos integrais ou parciais, com 50% ou 100% de desconto, em faculdades privadas, de acordo com a renda familiar do aluno. Quanto maior for sua nota, maiores são as chances de conquistar uma bolsa no processo seletivo.

Para concorrer a uma bolsa do Prouni, é necessário ter obtido o resultado do Enem igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação, ter renda familiar mensal de até três níveis mínimos por pessoa. O candidato também deve ter realizado o ensino médio de forma integral na escola pública ou particular na condição de bolsista. A nota de corte é definida por cada Institução.

Leia também: ProUni vai ofertar mais de 402 mil vagas para bolsas de estudo



Fies

Com as notas do Enem, o candidato poderá optar pelo financiamento estudantil em faculdades privadas a partir do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) ou pelo P-Fies, que são iniciativas do governo federal para tornar as mensalidades nas universidades mais acessíveis ou prolongar o período de pagamento das parcelas para após a formação.

Podem se candidatar ao Fies participantes que já tenham realizado alguma edição anterior do Enem a partir de 2010, com resultados médios ou superiores a 450 pontos e não ter zerado a redação.

No Fies, o aluno tem acesso ao parcelamento com 0% de juros em todas as parcelas, enquanto no P-Fies as taxas podem variar de acordo com a instituição financeira que oferece o crédito ao estudante e a renda do estudante.

Faculdades particulares

Boa parte das faculdades particulares aceitam a nota do Enem como forma de acesso direto, como alternativa ao vestibular. A nota mínima é definida pela instituição e quanto maior for a pontuação do candidato, maiores são a chance de garantir uma vaga.