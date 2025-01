Estudantes de Araçatuba (SP) e Ceará são nota mil na redação do Enem 2024

JG Júlia Giusti* FN Fabio Nakashima*

Sabrina Shimizu, 18 anos: estudante nota mil de Araçatuba (SP) - (crédito: Arquivo pessoal)

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que ocorreu nos dias 3 e 10 de novembro de 2024, contou com 12 notas máximas na redação, que teve como tema: "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Ao todo, foram 4,3 milhões de inscritos. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (13).

Entre os estados que registraram a nota máxima, além do Distrito Federal, estão: Alagoas (1), Ceará (1), Goiânia (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1).

Sabrina Shimizu, 18 anos, é uma das estudantes que tirou nota mil na redação do Enem. Filha de pai funcionário público aposentado e mãe dona de casa, ela conta que a preparação para a prova começou no primeiro ano do ensino médio, na escola particular Thathi, em Araçatuba (SP). “Minha escola sempre foi muito forte em redação, e trabalhamos diversos temas ao longo desses anos, o que me fez ficar muito segura para a prova”, diz. Não foi a primeira vez que Sabrina fez o exame, pois já havia participado como treineira, atingindo boas notas.

Anna Beatriz Veríssimo, 21, é representante do Rio Grande do Sul na nota máxima na redação do Enem (foto: Pedro Elandro)

Na escola, ela escrevia uma redação por semana e relata que conseguiu desenvolver bem o tema da última edição do Enem graças à preparação constante. “Eu estava bastante familiarizada com o tema, pois estudamos muito heranças culturais e racismo durante os últimos três anos da escola”, expõe.

Como repertórios socioculturais, Sabrina usou o livro “Nós Matamos o Cão-Tinhoso”, de Luís Bernardo Honwana, que retrata a sociedade moçambicana durante a colonização portuguesa, além de citar Ailton Krenak a respeito da desvalorização de nossas heranças. A estudante deseja cursar engenharia de produção e comenta que, no momento, quer descansar com a família e os amigos, descrevendo que está “ansiosa para saber se vou conseguir entrar nas universidades de São Paulo”.

Anna Beatriz Veríssimo, 21 anos, foi a representante do Rio Grande do Norte na redação do Enem. Nascida e criada em Mossoró, a estudante concluiu o ensino médio em 2020 no Colégio Pequeno Príncipe, em sua cidade natal. Desde então, foram quatro anos de intensa preparação e 14 vestibulares realizados, incluindo sete edições do Enem, cinco vestibulares da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e dois da Fuvest, da Universidade de São Paulo (USP).

Filha de pai funcionário público e mãe agente de saúde, Anna Beatriz conciliou as aulas no curso de redação de Marcela Melo, sua professora desde o ensino médio, com um extensivo no cursinho Ari de Sá, em Fortaleza. “Foi uma sensação indescritível, fiquei nervosa achando que era um erro do site”, conta a jovem, ao ver a sua nota. Agora, ela pretende ingressar no curso de medicina na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Os participantes podem consultar as notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem.

* Estagiários sob a supervisão de Ana Sá