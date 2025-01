Conheça a única estudante nota mil do Enem do DF

CB Correio Braziliense

Melissa está se preparando para ingressar no curso de medicina. - (crédito: Divulgação.)

Melissa Goelzer, 19 anos, foi a única estudante do Distrito Federal que tirou a nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela se formou no ensino médio no Colégio Militar de Brasília (CMB) e estava preparando para o vestibular de medicina na Academia das Específicas, curso preparatório do DF.

O professor Caetano, um dos coordenadores do curso, comemora o feito, alegando que é um esforço da própria estudante com acompanhamento pedagógico. “Sou coordenador pedagógico, a a Melissa teve presença constante, fez todos os simulados e teve evolução, ela não começou com uma redação pronta, mas se dedicou, teve um acompanhamento de perto, e é bom que o aluno tenha essa disponibilidade”, comemora.

O resultado foi divulgado por Camilo Santana, ministro da educação, nesta segunda-feira (13). No Brasil, foram 12 estudantes que tiraram nota máxima na redação. Além do DF, os estados que registraram a nota máxima são: Alagoas (1), Ceará (1), Goiânia (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1).

O tema da redação do Enem de 2024 foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil". Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira, e os participantes podem consultar as notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem.

As provas foram realizadas em 3 e 10 de novembro de 2024 em todos os estados e no DF, contando com mais de 4,3 milhões de inscritos. No primeiro domingo (3), os candidatos responderam questões de linguagens e ciências humanas, além de realizarem a redação. Já no segundo dia (10), os exames abordaram ciências da natureza e matemática.

A nota do Enem abre diversas portas para o ensino superior em instituições públicas ou privadas, seja por meio de programas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), seja por uma alternativa ao vestibular tradicional em diversas faculdades particulares.