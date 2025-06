Distrito Federal tem quase 96 mil inscritos no Enem 2025

CS Carlos Silva

As provas do Enem serão aplicadas em 9 e 16 de novembro de 2025 - (crédito: Divulgação/MEC)

O Distrito Federal já soma 95.890 inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 até as 9h desta quinta-feira (12/6). Do total, 37.695 candidatos tiveram isenção da taxa, enquanto 58.227 efetuaram o pagamento. Os dados são do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Em todo o Brasil, o número de inscritos chegou a 5.345.070 até as 14h30 do mesmo dia. A maioria, 2.958.032, é de participantes isentos, enquanto 2.387.038 são pagantes. O prazo de inscrição foi prorrogado até esta sexta-feira (13/6).

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, inclusive por aqueles que obtiveram isenção ou justificaram ausência na edição de 2024 — o deferimento desses pedidos não garante vaga automaticamente. Quem esqueceu a senha da conta Gov.br pode recuperá-la diretamente na plataforma.

Inscrição

Candidatos que necessitam de atendimento especializado ou desejam ser identificados por nome social também têm até sexta-feira para fazer a solicitação. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, conforme o cronograma oficial.

Estudantes concluintes da rede pública terão seus dados pré-preenchidos no sistema. Mesmo assim, devem acessar a Página do Participante, confirmar a inscrição e escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) para realizar a prova. Esses estudantes terão isenção automática da taxa, sem necessidade de solicitação, e não receberão boleto.

A taxa de inscrição para os demais candidatos é de R$ 85 e pode ser paga até 18 de junho. Os meios de pagamento incluem boleto bancário, Pix (por QR Code no boleto), cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança, dependendo da instituição bancária.

Uma das novidades desta edição é o retorno da certificação do ensino médio e da proficiência parcial para maiores de 18 anos. Para obter o certificado, o participante deve indicar essa opção no ato da inscrição e alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 pontos na redação.

Cronograma

Inscrições - 26 de maio a 13 de junho

Pagamento da taxa de inscrição - 26 de maio a 18 de junho

Tratamento pelo nome social e atendimento especializado Solicitação - 26 de maio a 13 de junho

Resultado - 20 de junho

Recurso - 23 de junho a 27 de junho

Resultado do recurso - 4 de julho

Aplicação - 9 e 16 de novembro

Aplicação em Belém-PA, Ananindeua-PA e Marituba-PA - 30 de novembro e 7 de dezembro

Reaplicação - 16 e 17 de dezembro de 2025

Divulgação do resultado - 16 de janeiro de 2026

Com informações de Ministério da Educação