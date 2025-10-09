Enem aumenta acessibilidade dos candidatos

AM Alice Meira

O quantitativo de pessoas com atendimento especializado no Enem apresentou um crescimento de 191% - (crédito: Luis Nova/CB)

Nos últimos três anos, de 2022 a 2025, o quantitativo de candidatos com atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apresentou aumento significativo: um crescimento de 191%. O exame tem se modificado para incluir uma proporção cada vez maior de pessoas, segundo o Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Pessoas com deficiência, transtornos de aprendizagem, gestantes e lactantes têm a possibilidade de fazer a prova de maneira diferente, com atenção às suas necessidades especiais. O número de pessoas que necessitam de assistência especializada e foram fazer a prova passou de 30.856 para 89.770.

Leia mais: Enem 2025: 4 dicas para encarar o exame com confiança

Realizado pelo Inep ao longo de quase três décadas, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, em iniciativas públicas e privadas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Leia mais: Canal no YouTube oferece aulas gratuitas de física e matemática para Enem

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá.