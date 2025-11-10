Análise sobre a presença de personalidades famosas nas questões do Enem

YM Yandra Martins*

No Distrito Federal, 82.975 candidatos se inscreveram para o Enem 2025 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB DA Press)

Em seu perfil oficial na rede social Instagram, Paolla Oliveira, atriz da Rede Globo de televisão diz: “Não fiz o Enem, mas estive presente e que honra a forma como aconteceu! Foi o máximo ser citada em uma questão tão importante.” Neste ano, o primeiro dia, no qual os alunos realizaram as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, figuras que estão em constante aparição na mídia foram citadas como forma de exemplificar questões de aspectos sociais e relevantes à sociedade.

“Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira” foi o tema retratado na redação, no último domingo (9). Como parte do repertório apresentado nos textos motivadores, duas figuras importantes para a cultura brasileira foram citadas: Rita Lee e Fernanda Montenegro, ambas com frases emblemáticas sendo referenciadas para apoio aos estudantes que realizaram a prova.

Além dessas artistas, na prova de linguagens, as atrizes Paolla Oliveira e Margot Robbie apareceram em destaque na questão relacionada ao tema: celebridades e padrões de beleza, para discutir acerca da pressão estética vinculada às mulheres, em especial aquelas que sofrem constante ataque devido aos padrões de beleza e por estarem vinculadas às mídias sociais.

Para o diretor executivo do Bernoulli Educação, Marcos Ragazzi, o Enem busca dialogar com o repertório cultural dos candidatos. Segundo ele: “Ao trazer personalidades conhecidas, a prova torna-se mais contextualizada e acessível, estimulando a leitura crítica e a interpretação de textos que refletem aspectos sociais e culturais contemporâneos”.

Em relação à importância desses temas para os candidatos, Ragazzi afirma que estes permitem a avaliação não apenas do domínio de conteúdos, mas também a capacidade do aluno de refletir a respeito da realidade, argumentar e propor soluções para desafios coletivos.

Ele destaca ainda que, de modo geral, questões que tratam de temas relevantes ao trabalhar com o cotidiano, costumam ser bem recebidas pelos estudantes, uma vez que ao estimular a reflexão crítica sem se distanciar da realidade dos jovens, isso reduz a sensação de distanciamento entre o conteúdo estudado e a vivência cotidiana.