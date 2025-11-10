Ex-BBB acerta tema da redação do Enem 2025 três meses antes da prova

AS Amanda S. Feitoza

João Luiz Pedrosa analisou os temas da redação do Enem dos últimos 10 anos e acertou em cheio: "envelhecimento da população brasileira" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

O ex-participante do Big Brother Brasil 21 e professor de geografia, João Luiz Pedrosa, de 29 anos, previu, três meses antes da aplicação do Enem 2025, o tema da redação: “As perspectivas acerca do envelhecimento da população brasileira”.

Em um vídeo publicado nas redes sociais no dia 9 de setembro, João analisou as provas anteriores e destacou elementos que costumam se repetir nos temas do exame. “Realizei nos últimos dez anos o tema da redação do Enem, e algumas coisas me chamaram atenção”, explicou. “Os termos desafio, invisibilidade, acesso, sociedade e expressões como no Brasil aparecem com frequência, quase sempre ligados a grupos sociais específicos.”

Com experiência em cursinhos pré-vestibulares, o professor observou um padrão que o levou à conclusão certeira. “Fica evidente que a redação sempre discute um tema contemporâneo e um problema dentro do contexto nacional. Dificilmente vai abordar algo genérico ou pessoal”, afirmou.

Na sequência, ele apresentou suas apostas e cravou uma delas com convicção. “Tem um tema em que estou botando muita fé: o envelhecimento da população brasileira”, disse. João embasou a previsão com dados demográficos: “Daqui a 40 anos, os idosos vão representar 38% da população. Vamos saltar dos 33 milhões de hoje para mais de 75 milhões. É um fenômeno que impacta a saúde pública, a previdência e várias áreas sociais.”

Para ele, a escolha do tema não surpreende, já que o Enem costuma dialogar com questões de relevância social. “O Enem é uma prova de atualidades. Mesmo que o envelhecimento não fosse o tema da redação, certamente apareceria em alguma questão”, finalizou.

