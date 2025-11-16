Giovanna Kunz

Katharina Carvalho e Apoena Taimara realizaram a provada no BSAN, na UnB - (crédito: Giovanna Kunz/CB/D.A Press)

Os estudantes que participaram do Enem neste domingo (16/11) começaram a deixar os locais de prova às 15h30, horário permitido para saída sem o caderno de questões. Do lado de fora, muitos relataram alívio, ansiedade e diferentes percepções sobre o nível de dificuldade do exame.

Entre eles estava Apoena Taimara, de 17 anos, que avaliou o primeiro dia como equilibrado, com momentos de tranquilidade e outros mais desafiadores. “Para quem estudou foi bem tranquilo, porque eu acredito que as questões não estavam difíceis. Mas vamos esperar o resultado para ver se realmente estava fácil assim”, afirmou. A estudante contou que encontrou questões fáceis, mas outras exigiram mais atenção. A maior dificuldade, segundo ela, foi em química e física. “Eu foquei mais em matemática… em química e física acho que não fui muito bem”, disse. Apoena ainda está indecisa sobre qual curso pretende seguir, mas considera optar por pedagogia.

Já Katharina Carvalho, 18 anos, enfrentou a maratona pela primeira vez e descreveu a experiência como intensa. “É assustador por ser a primeira vez. Só que tinha muitas questões que estavam realmente mais fáceis, mais por lógica”, contou. Ela disse ter estudado bastante, o que ajudou a lidar com o conteúdo, mas a pressão do momento atrapalhou. “Pela pressão, às vezes você se perde… Teve umas questões que eu tive que ler várias vezes porque fiquei um pouco confusa. Fiquei nervosíssima até entender o que estava respondendo.” Assim como Apoena, Katharina apontou química como a parte mais difícil. Seu objetivo é cursar direito.

Os portões do segundo dia de prova fecharam às 13h e o exame segue até as 18h30, mas a saída sem o caderno foi liberada às 15h30.

O Correio acompanhará o exame em tempo real, com a cobertura da movimentação nos locais de prova e informações divulgadas pelo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. Às 20h, em parceria com o Bernoulli Educação, será divulgado o gabarito extraoficial das 90 questões aplicadas no segundo dia.



