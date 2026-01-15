Sisu 2026: veja como consultar as vagas disponíveis

Correio Braziliense

Inscrições ocorrem entre 19/1 e 23/1 - (crédito: Divulgação/MEC)

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) reúne, para 2026, mais de 274 mil vagas em cursos de graduação ofertados por instituições federais, estaduais e municipais de educação superior do Brasil. A seleção é realizada com base nas notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a inscrição é gratuita e ocorre entre 19 e 23 de janeiro, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, sendo possível se inscrever em até duas opções de curso.

Para facilitar o acesso às informações sobre as vagas e ajudar os estudantes a se prepararem para as inscrições no programa, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza o site de consulta de vagas do Sisu, onde qualquer pessoa pode verificar, de forma antecipada, as ofertas disponíveis nesta edição. A plataforma permite filtrar cursos, instituições, estados e municípios, além de apresentar detalhes importantes sobre modalidades de concorrência, ações afirmativas e políticas de assistência estudantil.

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes. Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo; o resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro de 2026. Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regular quanto na lista de espera, deverão realizar a matrícula no período indicado no edital da instituição.