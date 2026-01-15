Roblox defende restrições no chat e condena ameaças de usuários à Felca

Esta semana, a empresa mudou as regras de acesso ao chat do jogo e causou revolta entre os jogadores - (crédito: Divulgação/Roblox)

A Roblox se posicionou, nesta quinta-feira (15/1), a respeito das manifestações de jogadores contrários à nova política de segurança e as ameaças feitas ao influenciador digital Felca. A empresa defende que as mudanças foram necessárias para a segurança dos usuários e condena conteúdos violentos na plataforma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em nota, a Roblox afirma que o objetivo da verificação de idade no chat é proteger os jogadores mais novos. “Estamos exigindo que todos passem por uma verificação de idade para usar nossos recursos de chat, a fim de ajudar a manter a Roblox a mais segura possível pela imaginação, diversão e criatividade”, diz o comunicado.

Sobre as ameaças feitas contra Felca, a empresa declara que incentiva a comunidade a tratar pessoas dentro e fora da plataforma com respeito, além de estar comprometida com o diálogo com especialistas e pais.

“Entendemos que a comunicação é uma parte fundamental da experiência na Roblox e acreditamos que essas medidas são importantes para a segurança da nossa comunidade a longo prazo”, afirma em nota.

Leia também: Adolescente de 16 anos é apreendido após manter jovem refém em ônibus



Entenda o caso

Nesta semana, a empresa mudou as regras de acesso ao chat do jogo. Agora, os usuários menores de 13 anos terão de solicitar a autorização dos pais para utilizar a ferramenta. A medida também foi implantada na Austrália, Nova Zelândia e Holanda.

A mudança revoltou usuários, que passaram a fazer “manifestações” dentro do jogo, com direito a cartazes e passeatas virtuais. Parte do público também passou a associar a restrição ao influenciador Felca, famoso pelo Hytalo Santos. No entanto, não há evidências que Felca tenha tido qualquer participação nas decisões da empresa.