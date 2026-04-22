Enem 2026: prazo para isenção da taxa de inscrição termina sexta-feira (24/4)

Por João Hermógenes*
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerra, na próxima sexta-feira (24/4), o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Os estudantes deverão fazer a solicitação pela Página do Participante. Os candidatos que faltaram aos dois dias de prova em 2025 precisam justificar a ausência para se inscrever gratuitamente nesta edição.
- Leia também: Enem 2026: veja quem tem direito a isenção de taxa
O Ministério da Educação (MEC) e o Inep preveem a gratuidade para quem se enquadra nos seguintes perfis:
-
Pessoas matriculadas na 3ª série do ensino médio em escola pública (neste ano de 2026).
-
Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
-
Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda — com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
Os participantes do programa Pé-de-Meia, também, se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição. Mesmo com o pedido de isenção, o estudante precisará realizar a inscrição para o Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo MEC.
Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 a 24 de abril
Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 8 de maio
Período de recursos: 11 a 15 de maio
Resultado dos recursos: 22 de maio
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá
Saiba Mais
- Revista do Correio 3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde
- Flipar Conhece esta alga poderosa? Spirulina se destaca no auxílio à anemia
- Esportes Em julgamento, filha de Maradona denuncia "manipulação total" de equipe médica do pai
- Esportes Copa? Gigante do fast food provoca Neymar em propaganda e causa debate na web; veja