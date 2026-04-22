Enem 2026: prazo para isenção da taxa de inscrição termina sexta-feira (24/4)

Os participantes que não compareceram nos dois dias de prova da edição de 2025 devem justficar as ausências para se inscreverem gratuitamente nessa edição

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Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 19:21
Os participantes que faltaram aos dois dias de prova em 2025 precisam justificar a ausência para se inscrever gratuitamente nesta edição. - (crédito: Divulgação/Inep)
Os participantes que faltaram aos dois dias de prova em 2025 precisam justificar a ausência para se inscrever gratuitamente nesta edição. - (crédito: Divulgação/Inep)


Por João Hermógenes*

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) encerra, na próxima sexta-feira (24/4), o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Os estudantes deverão fazer a solicitação pela Página do Participante. Os candidatos que faltaram aos dois dias de prova em 2025 precisam justificar a ausência para se inscrever gratuitamente nesta edição.

O Ministério da Educação (MEC) e o Inep preveem a gratuidade para quem se enquadra nos seguintes perfis: 

  • Pessoas matriculadas na 3ª série do ensino médio em escola pública (neste ano de 2026). 

  • Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. 

  • Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem de família de baixa renda — com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Os participantes do programa Pé-de-Meia, também, se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição. Mesmo com o pedido de isenção, o estudante precisará realizar a inscrição para o Enem. O período de inscrição ainda será divulgado pelo MEC.

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 13 a 24 de abril 

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 8 de maio 

Período de recursos: 11 a 15 de maio 

Resultado dos recursos: 22 de maio 

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá

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