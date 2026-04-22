Copa? Gigante do fast food provoca Neymar em propaganda e causa debate na web; veja

Burger King provoca Neymar em possível não convocação à Copa do Mundo - (crédito: Foto: Vitor Silva/CBF)

O Burger King atingiu um dos principais objetivos de uma campanha publicitária ao abordar, ainda que indiretamente, a possível não convocação de Neymar à Copa do Mundo: captar a atenção do público e viralizar. Com vídeo que compara preços de figurinhas aos de produtos da rede, a empresa explica a vantagem de se investir no fast food ao item de "um certo jogador" que pode nem figurar no Mundial 2026.

Com a legenda "soltei e saí correndo", a publicação do BK provocou reações distintas nas redes sociais ampliando a repercussão. Parte dos internautas levou a peça no bom humor e corroborou da lógica, enquanto outra ala, especialmente de fãs do camisa 10, apontaram desrespeito com o atleta.

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Embora não mencione nomes, a empresa cita que um pacote com sete figurinhas do álbum da Copa custa mais caro que um combo com 10 BK chicken (nuggets) no peso da balança. Isso porque o produto da rede entrega aquilo que promete, enquanto o outro envolve "um jogador que nem foi convocado".

Veja o vídeo

Neymar fora do álbum

A campanha, aliás, coincide com o lançamento do tradicional álbum da Copa do Mundo pela Panini. Já comercializado na Espanha, a página da Seleção Brasileira não engloba Neymar entre os 18 jogadores selecionados. Ou seja, a empresa "apostou" que o astro não estará na lista final de Carlo Ancelotti.

Vale pontuar que, historicamente, o lançamento do álbum antecede as listas oficiais e pode gerar divergências a depender de contextos. Há casos como o do camisa 10 ou até mesmo de lesões, que obrigam mudanças de última hora.

O lançamento da edição que conta com 980 figurinhas, devido à ampliação do número de seleções, ocorre em 1º de maio no Brasil. Os pacotes custarão R$ 7 e o álbum no valor de R$ 24,90.

Qual a principal dúvida?

A discussão central sobre a convocação considera especialmente o desempenho recente e condições físicas do atleta. O camisa 10 lidou com uma série de problemas físicos desde a grave lesão no joelho esquerdo em outubro de 2023 inclusive, não retornou à Canarinho desde então.

O astro tem seguido um planejamento especial com o Santos a fim de convencer Ancelotti que tem condições de contribuir no Mundial, embora não tenha figurado em nenhuma convocação do técnico. A lista final dos 26 escolhidos será divulgada oficialmente no dia 18 de maio.