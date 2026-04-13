Enem 2026: veja quem tem direito a isenção de taxa

Jéssica Andrade

Enem - (crédito: Luis Fortes/MEC)

Os estudantes que desejam solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 devem ficar atentos ao cronograma oficial, que costuma ser divulgado no primeiro semestre do ano. O pedido é feito de forma online, pela Página do Participante.

É fundamental lembrar que a gratuidade não garante a inscrição automática. Mesmo com a isenção aprovada, o candidato precisa realizar a inscrição para a prova dentro do prazo estipulado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo o Inep, a isenção da taxa é destinada a quatro grupos específicos de candidatos. Têm direito ao benefício estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas em 2026. Também podem solicitar aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada, desde que tenham renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Outro grupo contemplado inclui pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, estudantes participantes do programa Pé-de-Meia, iniciativa do Ministério da Educação voltada à permanência escolar, também têm direito à gratuidade.

O pedido deve ser feito exclusivamente pela internet. Para isso, o candidato precisa acessar a Página do Participante, fazer login com a conta gov.br e preencher o formulário com dados pessoais e informações socioeconômicas. Em alguns casos, será necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e anexar documentos comprobatórios, nos formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB.

O resultado das solicitações será divulgado em 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso entre os dias 11 e 15 de maio. A resposta final está prevista para 22 de maio.

Candidatos que conseguiram a isenção na edição anterior do Enem mas não compareceram aos dois dias de prova precisam justificar a ausência para poder solicitar a gratuidade novamente. O prazo para a justificativa geralmente coincide com o período do pedido de isenção.

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O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no país, sendo utilizado em programas como o Sisu, o Prouni e o Fies. Por isso, acompanhar os prazos e cumprir todas as etapas do processo é fundamental para quem pretende disputar uma vaga em universidades públicas ou privadas.

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