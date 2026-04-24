Enem 2026

Inep prorroga prazo de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026

Candidatos terão até 30 de abril para solicitar isenção. Divulgação do resultado será em 13 de maio. O procedimento deve ser feito por meio da Página do Participante

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Victor Rogério*
postado em 24/04/2026 12:39 / atualizado em 24/04/2026 12:41
Pedidos de isenção do Enem 2026 agora podem ser feitos até 30 de abril - (crédito: Luis Fortes/MEC)
Pedidos de isenção do Enem 2026 agora podem ser feitos até 30 de abril - (crédito: Luis Fortes/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogaram o prazo para que estudantes solicitem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O período se encerraria nesta sexta-feira (24/4), mas foi estendido até  30 deste mês. O novo prazo também valerá para as justificativas de ausência no Enem 2025.


O pedido de isenção e a justificativa de ausência devem ser realizado na Página do Participante, com o login único do site Gov.br. O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadrem nos perfis: matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, em 2026; estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família; pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de famílias de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e Participantes do programa Pé-de-Meia.


O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 13 de maio. Já justificativa de ausência é destinada ao participante que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de aplicação e deseja solicitar isenção na edição de 2026.


Confira o cronograma atualizado com as datas do Enem 2026

Pedido de isenção da taxa e justificativa de ausência: até 30 de abril
Resultado dos pedidos: 13 de maio
Prazo para entrar com recurso: de 13 a 19 de maio
Resultado dos recursos: 25 de maio

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*

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