Inep prorroga prazo de isenção da taxa de inscrição do Enem 2026

Victor Rogério*

Pedidos de isenção do Enem 2026 agora podem ser feitos até 30 de abril - (crédito: Luis Fortes/MEC)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogaram o prazo para que estudantes solicitem a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O período se encerraria nesta sexta-feira (24/4), mas foi estendido até 30 deste mês. O novo prazo também valerá para as justificativas de ausência no Enem 2025.



O pedido de isenção e a justificativa de ausência devem ser realizado na Página do Participante, com o login único do site Gov.br. O Inep prevê a gratuidade para pessoas que se enquadrem nos perfis: matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública, em 2026; estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda de até 1,5 salário mínimo por pessoa da família; pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de famílias de baixa renda, com registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e Participantes do programa Pé-de-Meia.



O resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 13 de maio. Já justificativa de ausência é destinada ao participante que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2025, mas faltou aos dois dias de aplicação e deseja solicitar isenção na edição de 2026.



Confira o cronograma atualizado com as datas do Enem 2026



Pedido de isenção da taxa e justificativa de ausência: até 30 de abril

Resultado dos pedidos: 13 de maio

Prazo para entrar com recurso: de 13 a 19 de maio

Resultado dos recursos: 25 de maio

Estagiário sob a supervisão de Ana Sá*