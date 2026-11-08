Lula exalta ensino superior e parabeniza idosos inscritos no Enem

Danandra Rocha Raphaela Peixoto

Em sua fala, Lula classificou a mobilização em torno da prova como uma "guerra pela educação" e uma "guerra contra o retrocesso" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou idosos que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, destacando a importância do ensino superior para a melhoria da qualidade de vida. Ele também exaltou a participação de mulheres e destacou que a chegada delas à universidade é fundamental para ajudar a combater a violência de gênero. As declarações foram dadas durante visita à sala de monitoramento do exame, na manhã deste domingo (8/11), primeiro dia de provas.

Em sua fala, Lula classificou a mobilização em torno da prova como uma “guerra pela educação” e uma “guerra contra o retrocesso”. O presidente destacou a importância do exame para o acesso ao ensino superior e afirmou que a educação deve ser uma prioridade do Estado.

Para o presidente, a mobilização representa uma espécie de guerra pela paz, em oposição aos conflitos armados. “Estamos fazendo uma guerra pela educação, uma guerra que significa paz, uma guerra que significa envolver 600 mil soldados ajudando os estudantes para que a gente garanta lisura”, afirmou. Ele também elogiou as equipes do Ministério da Educação e chamou os profissionais envolvidos na aplicação do exame de “soldados da democracia e do futuro”.

Durante o discurso, Lula destacou que as mulheres representam 64% dos inscritos no Enem e relacionou a participação feminina na educação à conquista da independência. “A educação para a mulher não é só pela profissão ou pelo salário, é por uma coisa chamada independência. É a conquista do direito de andar de cabeça erguida dentro e fora de casa”, declarou. O presidente também defendeu que nenhum jovem seja obrigado a abandonar os estudos por falta de dinheiro para alimentação, transporte ou materiais escolares. Segundo ele, é dever do Estado garantir condições de acesso à educação, da creche à universidade.

Entre as iniciativas do governo mencionadas por Lula estão a ampliação das escolas em tempo integral, o programa Pé-de-Meia e a criação do Pé-de-Meia Universitário. O presidente também citou uma orientação apresentada pelo ministro da Educação sobre a possibilidade de utilização da nota do Enem por até três anos. Ao defender a importância do ensino superior, Lula compartilhou experiências pessoais e afirmou que pessoas sem formação acadêmica podem enfrentar situações de desrespeito no mercado de trabalho. “A pessoa que não tem formação não é tratada com respeito. Eu já vivi isso na pele muitas vezes”, disse.

Antes do discurso, Lula contou que recebeu uma recomendação da primeira-dama, Janja, para falar o mínimo possível durante a visita. Segundo o presidente, ele está com rouquidão há 15 dias. Aos 81 anos, também brincou ao cumprimentar os participantes mais velhos do exame. Disse que só vai se considerar idoso aos 95 ou 96 anos, caso não consiga mais correr oito quilômetros.

Ao final da visita, o presidente deixou uma mensagem aos candidatos que participam do Enem. Lula recomendou que os estudantes mantenham a calma durante a prova, não se desesperem diante de questões difíceis e contem até 10 antes de continuar. Ele também reforçou a importância de garantir oportunidades de estudo para todos os jovens, independentemente da condição financeira.

Ministro da Educação explica logística da prova

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que mais de 90% das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já haviam sido entregues aos locais de aplicação pouco antes da abertura dos portões.

O ministro afirmou que a edição deste ano reúne mais de 5 milhões de inscritos, o maior contingente dos últimos anos. “Nós aumentamos em quase 50% desde 2022 o número de inscritos no Enem”, destacou.

De acordo com Barchini, os portões serão abertos ao meio-dia, no horário de Brasília, e permanecerão disponíveis para a entrada dos candidatos até as 13h. (foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A operação de aplicação do exame mobiliza mais de 596 mil pessoas, entre fiscais, agentes dos Correios, forças policiais e demais profissionais envolvidos na logística. O ministro afirmou que a preparação foi coordenada pelo Inep e que as condições climáticas estão sendo acompanhadas. Para os candidatos que não conseguirem comparecer por problemas relacionados ao clima, Barchini mencionou a possibilidade de uma segunda aplicação em dezembro. “Esperamos que a gente tenha uma prova, uma edição sem grandes percalços”, declarou.

Leia também: Mais de 5 milhões fazem prova do Enem em busca de vaga no ensino superior

Barchini também ressaltou o papel do Enem como porta de entrada para o ensino superior. Com a nota do exame, os estudantes podem concorrer a vagas em universidades federais pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), bolsas integrais e parciais pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) e financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O ministro citou a oferta de 275 mil vagas pelo Sisu, 1 milhão de bolsas pelo Prouni e mais de 100 mil oportunidades pelo Fies. Ao final, desejou boa sorte aos participantes de todo o país.

Enem 2026

Mais de 5 milhões de candidatos estão inscritos na edição de 2026 do Enem. A partir das 19h, o Correio, em parceria com o Bernoulli publicará os gabaritos extraoficiais do exame, elaborados por professores do sistema de ensino. Acompanhe a cobertura completa aqui no site e nas redes sociais do jornal.

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