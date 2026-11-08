Administração do tempo e ansiedade desafiam candidatos no Enem

Raphaela Peixoto Anna Júlia Castro Mariana Niederauer

Maria Eduarda estuda em Planaltina e busca vaga em jornalismo - (crédito: Arquivo Pessoal)

Chegou a hora de encarar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Dos mais de 5 milhões de inscritos, 82,2 mil são do Distrito Federal. As últimas horas foram dominadas por revisões, resoluções de exercícios e a busca por estratégias para controlar a ansiedade. Para muitos, a prova representa uma oportunidade de ingressar no ensino superior e dar o primeiro passo para a realização de projetos profissionais. Entre as principais preocupações estão a administração do tempo, a escolha dos conteúdos prioritários e o equilíbrio emocional.

Hoje, os participantes responderão a 90 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além de elaborar a redação. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. A aplicação começa às 13h30 e termina às 19h. Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e usar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob) vai reforçar a circulação de ônibus das 10h às 13h30 hoje. Ao término das provas, a necessidade de viagens adicionais será monitoradas conforme demanda, das 18h30 às 21h30. Lembrando que no domingo o transporte público é gratuito no DF.

O diretor-executivo das unidades escolares do Bernoulli Educação, Marcos Raggazzi, recomenda que o candidato mantenha o foco da prova de hoje na administração do tempo. A orientação é evitar gastar muitos minutos em uma única questão, especialmente quando não conseguem identificar um caminho para chegar à resposta.

O tempo médio por questão deve ser de aproximadamente 2 minutos e 40 segundos, considerando também o período destinado à redação e ao preenchimento do cartão-resposta. "Um sinal de alerta é perceber que o estudante está relendo várias vezes o mesmo enunciado ou insistindo em uma questão sem conseguir identificar um caminho para a resposta. Se o tempo ultrapassar quatro ou cinco minutos e ainda não houver uma perspectiva de resolução, a recomendação é sinalizar o item, avançar para os próximos e retornar a ele depois", aconselha.

O educador também chama a atenção para a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia utilizada pelo Enem para calcular a nota dos participantes. O modelo considera, além da quantidade de acertos, as características das questões e a coerência do padrão de respostas. Isso significa que candidatos com o mesmo número de acertos podem obter notas diferentes, dependendo dos itens que acertaram. "A TRI é um método estatístico que considera não apenas a quantidade de acertos, mas também características das questões e a coerência do padrão de respostas. É importante valorizar os conhecimentos que o candidato já domina e garantir os acertos nas questões mais acessíveis", explica Raggazzi.

Controle emocional

A preocupação com o desempenho e o controle da ansiedade faz parte da preparação de Maria Eduarda Dourado, 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio no Centro Educacional Delta, em Planaltina. Ela participou como treineira no ano passado e, agora, fará a prova em busca de uma vaga no curso de jornalismo. "No ano passado, fui fazer a prova sem muitas expectativas, mas acabei me frustrando um pouco com o resultado. Acredito que o nervosismo também tenha me atrapalhado bastante. Agora, no 3º ano, estou me preparando melhor", relata. "Meu principal objetivo é conseguir uma bolsa em uma universidade, porque meu sonho é cursar jornalismo. Sei que o Enem é uma porta de entrada para muitas oportunidades", afirma. As notas do Enem podem ser utilizadas em processos seletivos como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Arthur Arcenio de Souza, 16 anos, estudante do 2º ano do curso técnico em produção de áudio e vídeo integrado ao ensino médio no Instituto Federal de Brasília (IFB), no câmpus Recanto das Emas, fará a avaliação como treineiro e também se prepara para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB). "Estou ansioso e empolgado. A minha preparação começou desde abril mais ou menos, com questões que eu praticava com os professores. Nesta reta final, estou priorizando mais fazer questões e procurar entender cada vez mais como a banca cobra cada conteúdo", conta. Ele pretende reservar duas horas apenas para escrever a redação. O objetivo é conseguir alcançar nota para cursar ciências econômicas, ciências da computação ou medicina.





Atenção

Horários da prova

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas: 19h

Obrigatório

Documento oficial de identificação com foto (documentos digitais serão aceitos, mas precisam ser apresentados nos respectivos aplicativos oficiais ou no aplicativo Gov.Br).

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

É bom levar

Cartão de Confirmação de Inscrição

Lanche e água, em garrafa feita de material transparente

Proibido

Óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos.

Livros, bula, manuais, impressos, anotações. Protetor auricular. Relógio de qualquer tipo. Dispositivos eletrônicos

*Esses itens devem ser colocados no envelope porta-objetos entregue na porta da sala