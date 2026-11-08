Enem 2026: veja qual é o tema da redação deste ano

Amanda S. Feitoza

A redação deve ter até 30 linhas e exige que os candidatos defendam um ponto de vista com argumentos consistentes, além de apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado. - (crédito: Divulgação Enem)

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. A proposta foi divulgada neste domingo (8/11), durante o primeiro dia de aplicação das provas, que reúne também 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Os participantes terão de desenvolver um texto dissertativo a partir dos textos motivadores apresentados na prova. A redação deve ter até 30 linhas e exige que os candidatos defendam um ponto de vista com argumentos consistentes, além de apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado.

O tema da redação do Enem 2026 é: “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. — Leonardo Barchini (@LeoBarchini) November 8, 2026

Análise do tema

Em entrevista ao Correio, a professora de português do Galois, Hágda Vasconcelos, avalia que o tema traz uma discussão extremamente relevante, pois trata da valorização de uma das maiores conquistas sociais do Brasil: o Sistema Único de Saúde (SUS). “Mais do que oferecer atendimento médico gratuito, o SUS materializa o direito constitucional à saúde, por meio de políticas de prevenção, vacinação, vigilância sanitária, transplantes e assistência à população como um todo. Ou seja, beneficia todos nós”, contextualiza.

A professora também avalia que o tema permite ao estudante tanto defender os aspectos positivos do sistema quanto problematizar as dificuldades de acesso à saúde pública.

No primeiro caso, é possível argumentar que o SUS é um instrumento fundamental para a redução das desigualdades sociais e a promoção da cidadania, especialmente em um país marcado por disparidades socioeconômicas.

Por outro lado, os candidatos podem discutir os obstáculos à valorização do sistema. “É possível abordar o subfinanciamento da saúde pública, a precarização das condições de trabalho dos profissionais, as desigualdades regionais no acesso aos serviços e a percepção social equivocada de que aquilo que é público e gratuito possui menor qualidade”, explica.

A especialista destaca que, entre as duas possibilidades, a estratégia de problematização pode ser mais vantajosa. Para ela, esse caminho facilita a articulação dos argumentos com a proposta de intervenção apresentada na conclusão. “Afinal, a valorização não se limita ao discurso. Ela exige investimentos, políticas públicas eficientes, reconhecimento dos profissionais e conscientização da sociedade”, conclui a professora.

Veja os temas das últimas três redações do Enem

Nos últimos anos, o Enem tem proposto discussões sobre questões sociais, culturais e relacionadas aos desafios enfrentados pela população brasileira. As redações de 2023, 2024 e 2025 abordaram diferentes aspectos da desigualdade, da valorização de grupos e da garantia de direitos.

2025: envelhecimento na sociedade brasileira

Em 2025, os candidatos tiveram de escrever sobre Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

A proposta colocou em debate o envelhecimento da população e os desafios para garantir que pessoas idosas tenham seus direitos, sua autonomia e sua participação social respeitados. O tema também abriu espaço para reflexões sobre preconceito etário, políticas públicas e as condições de vida na velhice.

2024: herança africana no Brasil

A redação de 2024 abordou Desafios para a valorização da herança africana no Brasil.

O tema exigiu que os participantes discutissem a importância da cultura e das contribuições dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira, além dos obstáculos para o reconhecimento dessa herança. Entre as questões relacionadas ao debate estão o racismo, a preservação cultural e a valorização da história afro-brasileira.

2023: trabalho de cuidado realizado pela mulher

Em 2023, a proposta foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil.

A discussão envolveu atividades como cuidar de crianças, idosos e pessoas com deficiência, além das tarefas domésticas, frequentemente realizadas por mulheres e pouco reconhecidas social e economicamente. O tema também permitiu abordar a desigualdade de gênero e a divisão do trabalho de cuidado.

A redação é avaliada em cinco competências, cada uma com pontuação de até 200 pontos. São elas: domínio da norma-padrão da língua portuguesa; compreensão da proposta e aplicação de conhecimentos; organização dos argumentos; uso de mecanismos de coesão; e elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

A nota máxima é de mil pontos. Cada texto é corrigido por dois avaliadores, e a nota final corresponde à média das pontuações atribuídas, conforme as regras do exame.