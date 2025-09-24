4 dicas práticas para se preparar para a redação do Enem

Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece nos dias 9 e 16 de novembro. A redação, em especial, representa 20% da nota total da prova. Por isso, escrever um excelente texto é fundamental para conquistar uma boa pontuação e, consequentemente, a tão sonhada vaga na universidade.

Conforme Julia Serrano, linguista da plataforma Redação Nota 1000, a preparação adequada é essencial para uma boa redação. “Estudar para realizar essa prova é muito importante. Algumas práticas que podem ajudar incluem a compreensão do formato cobrado na redação do Enem e suas particularidades, como exigência do repertório sociocultural e a apresentação de uma proposta interventiva, que solucione o problema apresentado”, explica.

Abaixo, confira algumas dicas para se preparar para a redação do Enem!

1. Analise a própria redação

Além das técnicas mais conhecidas, como a ampliação do repertório sociocultural e simulações, uma das maneiras de estudar para a redação se trata da autoavaliação. “Depois de simular a prova com um tempo limitado, o aluno deve, de forma mais atenta e prolongada, analisar a redação que foi produzida para identificar as lacunas e as falhas que precisa consertar nas próximas produções”, propõe Julia Serrano.

Sendo assim, para realizar uma autoavaliação eficaz, o aluno deve, a partir dos materiais liberados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), estudar as características da grade avaliativa do Enem e, por meio dela, observar se sua redação está adequada ao exigido pela banca examinadora.

2. Compare seu texto com redações nota máxima

Comparar a produção textual com redações que receberam nota máxima em edições passadas do Enem ajuda a entender o que é considerado excelente pela banca examinadora e o que pode ser melhorado no próprio texto.

3. Gerencie o tempo para a escrita

Outra questão que vem à tona no momento da escrita do texto é como contemplar todos os pontos cobrados com um bom gerenciamento do tempo. Sobre esse ponto, a linguista recomenda que o aluno, primeiramente, leia com atenção o tema e anote os aspectos que domina a respeito do campo temático, de modo a garantir que a argumentação seja bem realizada.

Posteriormente, deve iniciar a redação, reservando um tempo específico para cada parte do texto, visando garantir que, no final, sobre tempo para a revisão, crucial para identificar e corrigir pequenos desvios despercebidos.

Temas ligados à crise climática podem ser cobrados na redação do Enem (Imagem: PeopleImages | Shutterstock)

4. Se atente aos possíveis temas

Considerando os eixos temáticos que costumam aparecer na prova e a atual realidade brasileira, a especialista destaca que há possibilidade de a prova cobrar propostas relacionadas à saúde, ao meio ambiente ou à tecnologia, uma vez que, atualmente, o país enfrenta problemas associados a esses campos.

No caso de meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo, temas ligados à crise climática podem ser abordados, especialmente em função da COP30, sediada no Brasil, assim como discussões sobre a ascensão da Inteligência Artificial.

Segundo Julia Serrano, é importante que os estudantes observem esses temas e quais relações possuem com a sociedade, haja vista que o Enem trabalha as suas temáticas sempre relacionadas ao contexto social brasileiro.

Por Laura Ragazzi e Redação EdiCase