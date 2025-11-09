Prova do Enem traz mudanças na estrutura e mantém foco em temas sociais

AC Ana Carolina Alves

O primeiro dia de prova incluiu Linguagens, códigos e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Foi aplicada, na tarde deste domingo (9/11), a primeira prova da edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além da redação, que teve como tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, o primeiro dia de prova incluiu Linguagens, códigos e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. As questões envolveram conteúdos de português, literatura, história, geografia, sociologia e filosofia.

Leia também: Portões abertos para o primeiro dia de provas do Enem 2025

Para o diretor-executivo da Bernoulli Educação, Marcos Ragazzi, a prova de Linguagens foi mais fácil do que a dos anos anteriores. “Ela trouxe uma novidade: uma estrutura que realmente nunca tinha acontecido no Enem — um texto-base que servia para cinco questões. Esse é um padrão muito comum em vestibulares como a Fuvest e a Unicamp. Isso facilitou para a maioria dos alunos, pois, apesar de o texto-base ser grande, o estudante conseguia ler com mais rapidez e chegar à resposta com mais facilidade”, explicou.

Para o educador, as questões de Ciências Humanas tiveram o mesmo nível das edições passadas. “Determinadas temáticas apareceram tanto na prova de Linguagens quanto na de Ciências Humanas: aspectos sociais, a relação da mulher e comparações com a religião. Houve, por exemplo, dois trechos a serem comparados — um texto da Bíblia e outro do Alcorão —, o que trouxe mais tranquilidade para os alunos”, destacou.

Ragazzi acredita que os candidatos podem ter tido um pouco de dificuldade com o tema da redação. “Gostaria de chamar a atenção para a palavra 'perspectiva': alguns alunos podem ter tido dificuldade em fazer sua construção textual por causa desse termo”, disse.

A professora de língua portuguesa e redação do Bernoulli Educação Sidnéia Azevedo afirmou que o tema da redação deste ano foi previsível. “O Inep frequentemente aborda questões relacionadas a grupos minoritários e, atualmente, o envelhecimento populacional tem ganhado destaque em diversos contextos sociais e econômicos. Um exemplo disso é o crescimento da chamada 'economia prateada', voltada especificamente às demandas da população idosa”, destacou.