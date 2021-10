Feira virtual oferece oportunidades de estudo na Espanha para brasileiros

JE Jéssica Eufrásio

(crédito: Burst / Unsplash)

Já pensou em cursar uma graduação ou pós fora do Brasil ou aprender espanhol no segundo país com mais falantes do idioma no mundo? Este pode ser o momento de buscar uma oportunidade. Nesta quarta (27/10) e quinta-feira (28/10), ocorre a 1ª Feira Estudar na Espanha com foco em brasileiros e habitantes de países lusófonos da África. O evento conta com a participação de 18 universidades públicas e privadas, que apresentam ofertas acadêmicas por meio de estandes virtuais e palestras.

A iniciativa é promovida desde 2017, em São Paulo e no Rio de Janeiro, voltada a estudantes brasileiros e de outras partes da América do Sul. Esta é a segunda vez que a feira tem uma edição pela internet — devido à pandemia da covid-19 —, mas é a primeira para o público de países com o português como idioma oficial além do Brasil.

As instituições superiores espanholas participantes têm vagas em diversas modalidades, como graduação, mestrado, especialização, MBA e doutorado, além de oportunidades que cobrem não apenas os custos referentes à matrícula e aos estudos, como também moradia e passagens. Há, ainda, bolsas para pessoas de baixa renda.

Durante a feira virtual, os interessados podem conhecer os programas das universidades, os requisitos para concorrer, bem como agendar reuniões privadas com representantes das instituições de ensino superior.

Por trás da proposta estão o Serviço Espanhol para a Internacionalização da Educação, do Ministério das Universidades espanhol; o Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil; o Instituto Cervantes; o Instituto de Turismo da Espanha (Turespaña); e o Icex España — entidade pública empresarial que visa promover a internacionalização de companhias espanholas e a promoção de investimentos estrangeiros.

Vivência



Ao Correio, o conselheiro de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, Pedro Cortegoso, afirma que o processo de mobilidade acadêmica tem crescido no país europeu. Entre os motivos estão o interesse pela experiência, pelo aprendizado, pela vivência da cultura e do idioma, bem como pela formação de uma rede de contatos.

“A maioria dos estudantes permanece um tempo na Espanha e, depois, volta para o Brasil. Mas há muitos brasileiros que ficam lá. E, ainda que isso aconteça, sempre há um contato entre os dois países, porque eles têm laços. Essa relação mantida contribui com o conhecimento acadêmico, com networking, com a economia”, observa Pedro Cortegoso.

Além disso, o conselheiro destaca que há ampla oferta de cursos em inglês e até português. “A feira é uma oportunidade bem legal de ter contato com as universidades. (Pela plataforma,) há chats diretamente com elas e com outras entidades, várias palestras e informações sobre os trâmites para estudar lá. São muitos estudantes brasileiros que vão para a Espanha, isso mostra o interesse deles”, completa.

Projeção

Um dos objetivos da feira é divulgar o potencial nacional e da rede de ensino superior da Espanha. Em 2020, mais de 4,4 mil alunos deixaram o Brasil para estudar no país europeu, segundo o Ministério das Universidades espanhol. Além disso, há estimativa de que 6 milhões de brasileiros falem espanhol atualmente. No mundo, são 493 milhões de falantes nativos e 591 milhões de pessoas entre a população mundial, de acordo com dados de 2021 do Instituto Cervantes.

A facilidade dos procedimentos para formalização dos processos de estudos, a qualidade de vida do país e a colocação das universidades espanholas em levantamentos internacionais são alguns dos atrativos para quem busca uma chance acadêmica. Em 2021, 12 delas ficaram entre as 500 melhores do mundo no prestigiado Shanghai Ranking.

Os focos de interesse dos estudantes brasileiros que escolhem a Espanha, segundo a embaixada do país, são programas de doutorado ou mestrado sanduíche — com parte dos estudos em um país e conclusão do processo no outro —, especialmente os que conferem dupla graduação.

Programe-se

1ª Feira Estudar na Espanha para Brasil e países de língua portuguesa da África

Data: 27 e 28 de outubro

Horário: das 13h às 18h (horário de Brasília)

Acesso: feiraestudaremespanha.com