IDP contará com sete novos cursos de graduação a partir de 2022

(crédito: IDP/ Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) lançará, em 2022, sete novas graduações: engenharia de software, engenharia de produção, engenharia civil, ciência da computação, psicologia, relações internacionais e arquitetura e urbanismo. Com isso, o IDP busca se consolidar como um centro de excelência nas áreas das ciências humanas, engenharias e tecnologias.

Com mais de duas décadas de tradição e unidades em Brasília e São Paulo, o IDP tem como um de seus pilares a excelência acadêmica. A maioria dos cursos foi aprovada com nota máxima no MEC e é a única faculdade do Centro-Oeste com o Selo de Qualidade OAB.

Novo campus

Para receber os novos alunos, o IDP vai inaugurar um câmpus com 9 mil metros quadrados de área construído na Asa Norte. O espaço contará com salas, auditórios, áreas de convivência, laboratórios e espaço maker. A proposta é que seja um parque tecnológico de alto nível, alinhado com a necessidade de cada um dos cursos de graduação.

O câmpus existente na Asa Sul conta com laboratórios multimídia e computadores de última geração, um hub de convivência e networking, sala de conferências e defesas de teses, uma biblioteca de acervo híbrido com mais de 30 mil obras e espaços para café.