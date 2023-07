UnDF divulga primeira lista de aprovados para os cursos de graduação

AV André Vinícius Pereira*

Primeiro prédio da UnDF, no Lago Norte, conta com 46 salas de aula - (crédito: Renato Alves/Agência Brasília)

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) divulgou o resultado final do primeiro processo seletivo para o ingresso de estudantes em cursos de graduação. O período de matrícula começa nesta terça-feira (18/7) e vai até sexta (21/7).

Ao todo 360 alunos foram aprovados em primeira chamada para o segundo semestre letivo de 2023. A lista com os nomes, notas e a classificação foi divulgada nesta segunda (17), no site da instituição.

Para realizar a matrícula, os candidatos devem apresentar a lista de documentos solicitados no edital de forma presencial no Campus Norte da UnDF, localizado no Centro de Atividades 2, no Lago Norte, das 9h às 20h59min. A previsão para o início das aulas é no dia 31 de julho.

A UnDF recomenda ainda que os convocados sigam o cronograma de matrícula por curso:



Terça-feira (18): cursos de pedagogia e serviço social;



Quarta-feira (19): cursos de matemática, produção cultural e engenharia de software;



Quinta-feira (20): cursos de sistema da informação e gestão pública;



Sexta-feira (21): cursos de gestão ambiental e gestão de tecnologia da informação, além dos estudantes aprovados remanescentes.

Segundo a Universidade, quem não puder comparecer presencialmente poderá fazer a matrícula por meio de procuração. O modelo do documento está disponível no site da instituição. Entre os documentos, a UnDF solicita o certificado de conclusão e o histórico do Ensino Médio. A lista completa de documentos exigidos pode ser vista no site: https://www.universidade.df.gov.br/

Entre os dias 24 e 28 de julho, a universidade realizará a semana de acolhimento aos discentes da UnDF, com atividades pedagógicas e culturais. “O nosso objetivo institucional é oferecer educação pública superior, assegurando a qualidade social. A universidade está abrindo novos cursos que atenderão 360 estudantes, sendo metade das vagas destinadas a egressos de escolas públicas", destacou o presidente da Comissão do Processo Seletivo, João Felipe de Souza.



Dos nove cursos superiores oferecidos neste primeiro processo seletivo, Engenharia de Software foi o mais procurado pelos candidatos (1.803), seguido por Pedagogia (1.406), Tecnologia em Gestão da Tecnologia de Informação (1.041), Tecnologia em Gestão Pública (1.302), Sistema de Informação (882), Serviço Social (879), Tecnologia em Gestão Ambiental (421), Matemática (266) e Tecnologia em Produção Cultural (236).

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado