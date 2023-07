Governo distribuirá 5 mil vagas entre 149 instituições

YR Yasmin Rajab

Esther Dweck anuncia novos concursos - (crédito: Valter Campanato/Agencia Brasil)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, lançará uma portaria em conjunto com o ministro da Educação, Camilo Santana, para redistribuir 5 mil vagas entre 149 instituições de ensino federais do Brasil para professores e técnicos. As vagas estão previstas no PLN 12/2023, aprovado na Câmara dos Deputados. O presidente Lula deve sancionar o PLN até sexta-feira (21/7). Para tanto, está previsto um investimento de R$ 202,7 milhões para este ano.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (18/7), durante uma entrevista coletiva sobre concursos públicos. De acordo com Dweck, os novos câmpus terão preferência na distribuição de vagas, com o objetivo de contribuir com o processo de ampliação das instituições.



Na coletiva, a ministra anunciou a abertura de mais 2.480 vagas em concursos públicos e outras 546 nomeações de candidatos aprovados. O quantitativo, somadas àquelas já autorizadas neste ano, resultam em 8.906 oportunidades abertas somente em 2023.