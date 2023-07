Ex-presidente do Uruguai, Mujica pede união latina em congresso da UNE

MS Mayara Souto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do 59º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE). O encontro teve a presença do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica - (crédito: Valter Campanato/Agência Brasil)

Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, participou da cerimônia realizada pela União Nacional dos Estudantes (UNE), nesta quinta-feira (12/7), ao lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi anunciado pela organização do evento como “representante da América Latina”.

Em discurso, Mujica reforçou a união do continente e acrescentou que “além de latinos somos descendentes de negros, indígenas, asiáticos”.

O uruguaio também aconselhou o movimento estudantil a “cuidar da democracia e estudar”. Segundo o político, ela “não é perfeita, mas até hoje não encontramos nada melhor”. A fala do uruguaio contrasta com alguns gritos de estudantes que pediam o socialismo. Por fim, ele incentivou os jovens a sempre renovarem os participação de seus movimentos sociais para que não terminem.