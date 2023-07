CB Correio Braziliense

Criança de 10 anos passa em vestibular de administração da Unifor - (crédito: Reprodução redes sociais)

O vestibular para a entrada na faculdade é um desafio que pode assustar muitos alunos, mas não João Pedro Araújo, uma criança de apenas 10 anos que passou para o vestibular de administração da Universidade de Fortaleza (Unifor). Embora tenha alcançado um grande feito, pela idade, o menino não tem o intuito de cursar administração, ele tem objetivos maiores.

"O vestibular foi fácil, mas não vou cursar agora. Não tenho interesse em administração. Meu interesse é ir para o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Quero ser engenheiro aeroespacial", revelou o garoto em uma entrevista concedida ao G1.

O "JP das galáxias", como é chamado nas redes sociais, cursa o 6° ano do ensino fundamental e se destaca em diversas matérias, como matemática, inglês e história. JP é um aluno dedicado e mesmo nas férias dedica um tempo de até três horas para o estudo. Quando está na escola, o número de horas dedicadas ao aprendizado chega a oito.

Aos seis anos de idade João recebeu o laudo de altas habilidades/superdotação. "O superdotado tem recursos intelectuais suficientes para desenvolver por conta própria o seu potencial superior (...) Se caracteriza por um excelente rendimento acadêmico", resume o MEC.

Sarah Umbelina, mãe de João Pedro, percebeu a super inteligência do filho quando ele ainda era um bebê, pouco tempo depois, o menino começou a ter boa desenvoltura nos eletrônicos e aos três anos de idade João já fazia todas as operações de matemática

Atentos às habilidades do filho, os pais do garoto se revezam para cuidar da agenda de JP, que além da escola, rotina de estudo em casa e participação em palestras e competições, conta com atividades de uma criança comum, como brincar e praticar esportes.