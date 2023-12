Estudante de 90 anos é mulher mais velha a concluir curso universitário nos EUA

IS Isabela Stanga

"Quero continuar aprendendo", afirma a recém-mestre. - (crédito: Ahna Hubnik/Universidade do Norte do Texas)

Minnie Payne, de 90 anos, é a mulher mais velha a concluir um curso universitário nos Estados Unidos. Ela terminou um mestrado on-line em estudos interdisciplinares na Universidade do Norte do Texas (UNT) em julho, de acordo com funcionários da instituição. A cerimônia de formatura, porém, ocorreu no último dia 17 de dezembro.

A recém-mestre é da Carolina do Sul, mãe de dois filhos e avó. Na formatura, recebeu o diploma junto ao neto Payne Billings, que a acompanhou no palco.

Em comunicado à imprensa, Billy Roessler, reitor assistente de estudos de pós-graduação da Escola de Pós-Graduação de Toulouse da UNT, disse que a persistência da aluna em concluir o curso era impressionante. “Usamos o termo ‘aprendiz ao longo da vida’, mas Minnie realmente demonstra isso”.

O foco de Payne é redação. Ao longo da carreira, trabalhou como freelancer e redatora para veículos de comunicação em Dallas, Houston e outras cidades do Texas. Em 2006, ela se graduou em estudos gerais pela Texas Woman's University (Universidade da Mulheres do Texas, em tradução livre).

Para a mestre, escrever é terapêutico. “A maioria dos escritores escreve porque gosta. Eu faço isso porque adoro”, afirma. Em comunicado da UNT, Minnie afirma que não vai parar de estudar: "Quero continuar aprendendo".

Aprendizado

Minnie se formou no ensino médio em 1950 no estado onde nasceu, a Carolina do Sul, e logo começou a trabalhar como balconista de uma imobiliária. Em 1961, casou-se com Dale, seu falecido marido, e atuou como repórter judicial na Comissão Industrial da Carolina do Sul.

Quando os filhos nasceram, ela decidiu ser dona de casa. Anos mais tarde, foi professora substituta. A família se mudou para vários estados até se estabelecer em Carrollton, no Texas. Aos 68 anos, quando se aposentou da carreira de transcritora e processadora de texto, inscreveu-se na graduação.

“Sempre trabalhei com palavras e sempre gostei de escrever, então voltei quase imediatamente para a escola”, contou Minnie. Depois do diploma de bacharel, voltou à universidade para fazer mestrado em jornalismo. No entanto, quando os cursos on-line passaram a ser presenciais, a estudante transferiu o mestrado para estudos interdisciplinares.

A pós-graduação não foi fácil, segundo Payne. “Eu realmente tive que estudar por muitas noites inteiras”, disse ela. “Mas eu consegui.”