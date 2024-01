Mais de 164 mil brasileiros já quitaram dívidas com o Fies

MS Mayara Souto

Desenrola Fies já tirou do vermelho mais de 164 mil brasileiros - (crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

Em dois meses, mais de 164 mil brasileiros quitaram suas dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os mais de R$ 7,6 bilhões renegociados no Desenrola Fies geraram retorno aos cofres públicos de R$ 338 milhões. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (10/1) pelo Ministério da Educação (MEC).

O estado de São Paulo foi o que teve o maior valor de dívidas renegociadas (R$ 1,17 bilhão), seguido de Minas Gerais (R$ 1 bilhão) e Ceará (R$ 547 milhões). Ao todo, o governo federal pretende atender 1,2 milhão de pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Podem participar aqueles que possuem débitos relacionados a contratos celebrados até 2017, em fase de pagamento e com inadimplência registrada até 30 de junho de 2023.

Executado pelo MEC, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o programa oferece descontos de até 99% e abatimento de até 100% dos juros.

As renegociações podem ser feitas presencialmente nas agências dos bancos em que o contrato foi feito — Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal —, e também virtualmente pelos aplicativos. O prazo para fazer o pedido é até 31 de maio de 2024.