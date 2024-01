Programa Multincubadora da UnB lança edital com novas inscrições

HD Helena Dornelas

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT) - (crédito: Divulgação/UnB)

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), junto com o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico (CDT), da Universidade de Brasília (UnB) lançaram, nesta sexta-feira (19/1), um edital para a participação no Programa Multincubadora de Empresas, que tem por objetivo capacitar empreendimentos inovadores.

O programa também visa auxiliar no desenvolvimento de produtos, processos ou serviços tecnologicamente que abordam questões sociais. O edital tem como público startups com alta escalabilidade, spin-offs acadêmicas oriundas da pesquisa científica ou que tenham a intenção de trabalhar com tecnologias da Universidade, desenvolvimento de tecnologias sociais e pequenos empreendimentos com soluções inovadoras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Programa Multincubadora UnB (@programamultincubadora)

Para participar, não precisa estar no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), assim como empresas simples de inovação (Inova Simples), microempresários individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

“O compromisso do Programa Multincubadora em apoiar o desenvolvimento de negócios inovadores e de impacto é reafirmado com o lançamento do novo Edital de Fluxo Contínuo. A reformulação do instrumento é uma estratégia para tornar o acesso ao programa menos oneroso, permitindo que mais empreendedores, de dentro e de fora da Universidade de Brasília, possam usufruir do nosso suporte", comenta Gabriel Andrade, analista de empreendedorismo do programa.

Os interessados em participarem do programa deverão preencher o formulário online de inscrição disponível que consta em no link: https://linktr.ee/multincubadora.unb