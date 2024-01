Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2024; saiba como consultar

AE Agência Estado

Campus da Unicamp - (crédito: Unicamp/ divulgação)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou antecipadamente nesta segunda-feira, 22, a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2024 - a data prevista para a divulgação era 29 de janeiro. De acordo com a Comvest, a instituição responsável pelo exame, 2.527 candidatos foram convocados para matrícula, nas 69 opções de curso.

A lista de convocados pode ser acessada no site da Comvest, procurando pelo nome do aluno, número de inscrição, ou acessando a lista completa por letra inicial do nome. Para garantir a vaga, é necessário fazer a primeira etapa de matrícula, online, das 9h do dia 30 de janeiro até as 17h do dia 31 de janeiro.

"Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos da modalidade", informa a realizadora do vestibular.

Os procedimentos para a matrícula também já estão disponíveis, em outra página do site. Já as notas, só serão divulgadas na terça-feira, 23. Vale lembrar que a Unicamp também disponibiliza vagas para alunos por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mas a lista de aprovados por meio deste sistema é outra.

Os candidatos que utilizaram o sistema de cotas étnico-raciais e foram aprovados na primeira chamada devem ficar atentos, ainda, sobre a validação da banca de averiguação na etapa inicial do procedimento:

- Aqueles que autorizaram o uso da fotografia como parte do processo de validação pela Comissão de Averiguação e foram validados pelas bancas na etapa inicial do procedimento, receberão um e-mail informando a validação, junto às instruções para a matrícula";

- Os candidatos que não autorizaram, assim como aqueles que precisam do processo complementar via Google Meet, também receberão, por e-mail, as orientações para comparecer à banca antes de iniciar o processo de matrícula.

"A validação da autodeclaração apresentada pelos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais somente ocorrerá após a avaliação de fenótipo realizada pela Comissão, ficando a matrícula condicionada à aprovação da Comissão de Averiguação, conforme a resolução GR-074/2020, que instituiu o procedimento de heteroidentificação", informa a Comvest.

Em relação às vagas de primeira e segunda opção, a Comvest diz que os candidatos convocados para o curso escolhido como segunda opção devem realizar a matrícula pela internet e, então, optar ou não por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção, via remanejamento interno.

"Candidatos de segunda opção que não fizerem a matrícula pela internet perderão essa vaga (segunda opção), mas continuarão concorrendo ao curso de primeira opção, podendo, assim, serem convocados nas próximas chamadas, de acordo com os critérios de classificação", diz.

Próximas chamadas

Quem não passou nesta primeira chamada deve aguardar a segunda lista, que será divulgada no dia 5 de fevereiro, ou até a a terceira chamada, no dia 9 de fevereiro, caso não passe na segunda. Depois, será possível se inscrever para a lista de espera.

"Das 9 horas do dia 9 de fevereiro até as 17 horas do dia 15 de fevereiro, a Comvest receberá as declarações de interesse por vagas em aberto no Vestibular Unicamp 2024, somente pela internet, em formulário próprio", informa a Comvest.

Podem declarar interesse na lista de espera todos os candidatos que fizeram a 2ª fase, não foram eliminados por nota zero e não foram convocados para alguma de suas opções até a terceira chamada. A opção vale para todos os cursos, havendo ou não vagas em aberto.

"Deixar de declarar interesse acarretará a eliminação do processo de convocação para as demais chamadas. Candidatos matriculados em 2ª opção e que solicitaram remanejamento devem estar atentos às situações descritas no Manual de Ingresso."

As provas do vestibular da Unicamp ocorreram em 29 de outubro, na primeira fase, e 3 e 4 de dezembro, na segunda fase. Ao todo, foram 64.705 candidatos, com uma taxa de abstenção de 7,8% na primeira fase.