Vestibular 60+ da UnB tem 3.013 inscritos; provas serão neste domingo (28/1)

AG Aline Gouveia

As provas do primeiro vestibular da Universidade de Brasília (UnB) destinado para pessoas acima de 60 anos serão neste domingo (28/1) - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A prova do primeiro vestibular da Universidade de Brasília destinado a pessoas com idade acima de 60 anos será aplicada neste domingo (28/1), às 8h45. Ao todo, são ofertadas 136 vagas em 37 cursos de graduação presenciais espalhados pelos quatros campi da UnB (Asa Norte, Ceilândia, Gama e Planaltina). Segundo a instituição, 3.013 pessoas se inscreveram no vestibular.

A seleção exclusiva faz parte da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (Pespec). A reitora da UnB, Márcia Abrahão, celebrou a conquista histórica e o compromisso da universidade com a sociedade. “Nossa universidade é democrática e inclusiva, queremos muito mais”, afirmou.

Para a seleção, será aplicado exame de habilidades e conhecimentos, mediante prova de redação em Língua Portuguesa com duração de 5 horas. A avaliação é de caráter classificatório e eliminatório. O ingresso dos aprovados será já no 1º semestre letivo de 2024, com início das aulas em 18 de março. Além da idade mínima, é necessário ter concluído o ensino médio.

No domingo (28/1), os candidatos deverão comparecer ao local designado com antecedência de uma hora do horário fixado para o início da prova de redação. Os portões da universidade fecham às 8h30. Os locais de aplicação da prova de acordo com o nome de cada candidato podem ser acessados neste link.

