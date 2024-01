Sinpro-DF oferece a educadores aposentados "aulão" de redação para a UnB

CB Correio Braziliense

As provas do primeiro vestibular da Universidade de Brasília (UnB) destinado para pessoas acima de 60 anos serão neste domingo (28/1) - (crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Professores e orientadores educacionais aposentados que querem ser alunos da Universidade de Brasília (UnB) poderão assistir, esta sexta-feira (26/1), a um "aulão" para a prova de redação. O curso intensivo, que será dado pela professora Danielle Mendonça Sousa, é aberto a todos esses profissionais com mais de 60 anos. A ação é coordenada pela Secretaria de Assuntos de Aposentados(as) do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF).

O Sinpro-DF buscou uma especialista no assunto. Danielle é mestre em educação pela UnB e professora de redação discursiva para concursos, vestibulares e Enem. O evento está previsto para acontecer no auditório da entidade, no SIG, das 14h às 18h.

Essa é uma oportunidade a quem quer participar do vestibular "60 +" da UnB, marcado para o final de janeiro. Os participantes receberão dicas sobre como estruturar o texto, explorar temas, organizar parágrafos, entre outros detalhes, e ainda deverão produzir uma redação. A aula será gravada e, posteriormente, disponibilizada no canal do Sinpro no Youtube.

Inscrição

As inscrições para o vestibular da UnB se encerraram em 10 de janeiro, mas as do "aulão" de redação do Sinpro, abertas esta terça-feira (23/1), vão até a quinta-feira (25/1) às 23:59. E podem ser feitas pelo site do sindicato.