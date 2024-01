Terça (23/1) no DF será de nebulosidade, chuva e temperaturas mais amenas

Alô, brasiliense, é hora de tirar o casaco da gaveta e preparar o guarda-chuva, pois, nesta semana, a previsão é de tempestades e de temperaturas mais amenas. Se você acordou na manhã desta terça-feira (23/1) e se deparou com o céu nublado, saiba que esta condição permanece ao longo do dia, com pouca abertura do sol, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Vale lembrar que o Distrito Federal está sob alerta amarelo, que indica risco moderado para chuvas, com volume de até 50 mm e ventos de 40 km/h. Essas precipitações também podem ser acompanhadas de ventanias e trovoadas. A recomendação é monitorar as possíveis evoluções das condições meteorológicas e os alertas da Defesa Civil. Quem tiver interesse em receber alertas da subsecretaria precisa apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Glauco Freitas, meteorologista do Inmet, reforçou que essas características se devem a um canal de umidade proveniente da Amazônia, típico no verão. No DF, a temperatura mínima foi de 18,7ºC, na região de Águas Emendadas, em Planaltina, e a máxima pode chegar a 27ºC. Já a umidade fica em torno dos 60% e 95%. No Plano Piloto, os termômetros indicaram mínima 19,3ºC e a máxima pode atingir os 27ºC; a umidade também fica entre 60% e 95%.