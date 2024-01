Batida frontal de dois carros deixa duas pessoas feridas em Vicente Pires

Os motoristas de dois carros ficaram feridos após uma colisão frontal na noite desta segunda-feira (22/1), na marginal da Vicente Pires, na altura da loja de materiais de construção Castelo Forte, no sentido Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) socorreu as vítimas, que foram transportadas conscientes para o hospital.

A equipe dos bombeiros foi acionada por volta das 21h. Ao chegarem no local, os socorristas avaliaram imediatamente as vítimas do acidente envolvendo o VW Gol e FIAT Strada, ambos de cor branca.

No primeiro veículo, estava uma motorista de 27 anos. Ela foi avaliada e estava consciente e orientada, apresentando dores no punho e tornozelo. A vítima foi transportada para o Hospital de Base.

O outro carro era conduzido por um homem de 38 anos, que também estava consciente , orientado. Segundo os socorristas, ele estava com escoriações leves e reclamava de dores. A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Após os atendimento, a perícia foi acionada para as providências. Os veículos ficaram aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).