Centro de Engenharia do Google será inaugurado no IPT, em São Paulo

IS Isabela Stanga

A ideia do Google é respeitar a arquitetura original do prédio e criar espaços integrados com a comunidade - (crédito: Pawel Czerwinski/Unsplash)

O Google no Brasil terá um novo centro de engenharia no país. A unidade será em São Paulo, no câmpus do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (21/2) e a expectativa é de que as atividades comecem em 2026.

De acordo com a gigante de tecnologia, o novo Centro de Engenharia do Google será dedicado ao desenvolvimento de produtos de áreas estratégicas, como privacidade e segurança. O espaço terá profissionais dos diversos setores de engenharia, além de atuar em colaboração com o Centro de Engenharia de Belo Horizonte, o primeiro (e por enquanto, único) escritório do Google na América Latina.

O presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, afirma que a companhia tem um compromisso de longo prazo com o país, que está entre os maiores mercados para os produtos e serviços da empresa no mundo. "Promovemos um impacto positivo na economia brasileira de mais, de R$ 150 bilhões em 2022, e seguimos investindo e contribuindo para o desenvolvimento do país nas próximas décadas", completa.

"A presença da Google no programa oferece uma série de benefícios, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e oportunidades futuras em nossa sociedade", defende a diretora-presidente do IPT, Liedi Bernucci.

O Centro de Engenharia da empresa terá como sede o prédio 1 do Instituto, construído em 1940. A ideia do Google é respeitar a arquitetura original e criar espaços integrados com a comunidade. A fachada e o nome da construção, Edifício Adriano Marchini, serão preservados.

“O Brasil é uma potência para talentos em engenharia e uma parte fundamental do ecossistema de inovação global do Google”, afirma Alexandre Freire, diretor de engenharia do Google em São Paulo. “Nosso objetivo é que o novo escritório em São Paulo se torne uma referência em todo o mundo em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de Inteligência Artificial para soluções de segurança on-line.”