Prouni: após atraso, MEC divulga resultado da segunda chamada

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta sábado (2/3), o resultado da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos podem conferir a lista dos pré-selecionados pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação inicialmente estava prevista a última terça-feira (27/2). O MEC não se pronunciou sobre o atraso de quatro dias para a liberação do resultado.

O candidato pré-selecionado na segunda chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual foi selecionado até 12 de março. O procedimento tem o objetivo de comprovar as informações prestadas na inscrição, e pode ser realizado por comparecimento na instituição ou por meio eletrônico.

A instituição deverá registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na segunda chamada no Sistema do Prouni (SisProuni), até 15 de março. No mesmo período, as instituições também devem emitir os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

O candidato que desejar participar da lista de espera do Prouni 2024/1 deve manifestar interesse nos dias 18 e 19 de março, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da lista de espera será divulgado pelo MEC, no dia 22 de março.

A primeira edição deste ano do Proni ofertou 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.