Jovem viraliza ao compartilhar incentivo de professor durante gravidez na faculdade

Karoline descobriu a gestação no 5º semestre do curso de publicidade e propaganda - (crédito: Reprodução @_karong)

Um vídeo emocionante protagonizado pela brasiliense Karoline Maria, de 23 anos, e publicado no Tik Tok, viralizou e recebeu mais de 6 milhões de visualizações em uma semana. No registro, a recém-formada em publicidade e propaganda pelo Centro Universitário de Brasília (Ceub) expressa gratidão ao apoio que recebeu do professor Gilberto Costa para não desistir do curso no 5º semestre, quando ela descobriu estar grávida.

A jovem, que também atua como digital influencer, conta que a gestação foi desafiadora, e que tinha medo dos desafios que precisaria enfrentar. “A certeza que eu tinha é de que, se eu quisesse tentar terminar o curso, eu teria que me dedicar 100%. Minha família sempre me apoiou e graças a eles, tive uma rede de apoio incrível que me ajudou muito na minha trajetória acadêmica”, diz Karoline em entrevista ao Correio.

Além do apoio da família, a jovem contou também com o apoio de colegas de turma, da instituição de ensino e professor de produção para rádio Gilberto Gonçalves Costa, que a ajudou a lidar com a insegurança e o medo. “Ele me encorajava contando sobre como foi a chegada dos filhos dele, como ele lidou.. e sempre ressaltando o quanto era bom ter filhos e criá-los, mesmo com os desafios. Eu passei a gostar mais das aulas dele, por conta do cuidado que ele tinha comigo, do interesse em saber se estava bem, ou com mal estar.. sempre deixava a aula mais leve”, relembra a jovem.

“Tive outra professora também, Andrea Carla Marques da Silva, que me dava aula das disciplinas de planejamento de mídia e pesquisa e análise de mercado. Ela foi minha orientadora de TCC. Teve muita paciência e compaixão comigo, porque na época eu pegava muitos livros para estudar, e produzia meu TCC enquanto amamentavameu bebê. Então muitas vezes eu tive vontade de desistir e ela quem me incentivou. Fui aprovada, chorei muito esse dia.

Karoline destaca ainda a emoção que sentiu ao concluir o curso e participar da colação de grau, o que ela classificou como satisfatório e gratificante. “Ver minha família feliz por ter valido a pena todas as vezes que eles me ajudaram a olhar o meu bebê pra eu estudar, e por eles verem que minha dedicação deu certo! Não tem preço, é muito gratificante”, conta a influenciadora.

O vídeo de Karoline tocou os corações de milhares de internautas, especialmente mulheres que, assim como a jovem, enfrentaram a desafiadora experiência de conciliar a maternidade com os estudos universitários. Nos comentários, diversas seguidoras revelaram suas histórias semelhantes, ressaltando a importância dos professores como fontes de apoio e inspiração durante esses períodos delicados.

Karoline aconselha todas as mães que sentem vontade de desistir a terem resiliência. “As fases são desafiadoras, mas passam, e como passam rápido. Ao contrário do que muitas pessoas falam, filhos não são atraso. Filhos são incentivo, são inspiração e motivo para continuar. A razão para buscar excelência acadêmica. É preciso ter garra para construir um futuro melhor para si, e por fim, se orgulhar dessa conquista. Vale muito a pena”, sugere a jovem.