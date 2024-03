HD Helena Dornelas

As inscrições são feitas de forma gratuita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Começaram nesta terça-feira (12/3) as inscrições para a primeira edição do Fies Social 2024. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que concede financiamento estudantil no ensino superior para quem fez as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados poderão se inscrever no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior de forma gratuita.

O prazo para se inscrever fica aberto até a próxima sexta-feira, 15 de março, e o Ministério da Educação (MEC) divulgará o resultado em 21 de março.

O edital desta edição foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 7 de março. Com as mudanças anunciadas pelo MEC, o Fies, chamado agora de Fies Social, retoma o papel de beneficiar os estudantes de baixa renda. Serão oferecidas mais de 112 mil vagas.

As inscrições são feitas de forma gratuita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para participar é necessário ter a conta gov.br. Para se inscrever no Fies é necessário preencher dados de contato e um formulário socioeconômico e indicar até três opções de cursos de graduação no momento da inscrição, ofertados em instituições, estados e regiões diferentes.

Para se inscrever no Fies Social 2024 é necessário atender aos requisitos listados abaixo:

- Ter renda familiar mensal, por pessoa, de até três salários mínimos;

- Ter feito qualquer edição do Enem de 2010 a 2023;

- Ter obtido uma média geral, das cinco provas do Enem, de no mínimo, 450 pontos;

- Não ter zerado a redação do Enem;

- Não ter participado do Enem na condição de treineiro;

Datas do Fies Social 2024:

- Inscrições: 12 a 15/03

- Resultado: 21/03

- Prazo para complementação de informações dos pré-selecionados: 22 a 26/03

- Resultado da lista de espera: 28/03 a 30/04