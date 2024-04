Área técnica da UnB aceita proposta do governo, mas greve continua

FA Francisco Artur

Servidores públicos federais se manifestam em frente ao Conselho Nacional de Previdência Social, em Brasília - (crédito: Francisco Arthur/CB/D.A. Press)

A greve de servidores técnicos-administrativos da Universidade de Brasília pode estar longe de um fim. Isso porque, embora os funcionários tenham aprovado a proposta de reajuste em auxílios previstos à categoria, a próxima etapa será negociar com o governo um plano de reestruturação de carreira.

A votação da proposta feita pelo governo federal foi realizada na terça-feira (16/4), em assembleia coordenada pelo Sindicato dos servidores técnicos-administrativos da Universidade de Brasília (Sintfub). A ideia de reajustar apenas os auxílios, como os de alimentação e creche, foi apresentada pelo governo em uma reunião realizada no último dia 10 com sindicatos de diversas categorias do serviço público.

Após a assembleia de terça, a Sintfub comunicou a continuidade da greve e anunciou enviar o resultado da assembleia à Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra).

A entidade representa a categoria de servidores técnicos-administrativos de universidades públicas federais em esfera nacional. O Correio tentou contato com a Fasubra para saber quais serão os efeitos da decisão da Sintfub de aprovar a proposta do governo em reajustar apenas os auxílios. Até a publicação desta reportagem, a entidade não respondeu.

Próximos passos

O Sintifub também se comprometeu a entregar, até sexta-feira (19/4), o resultado da assembleia ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Veja como vão ficar os benefícios dos servidores técnicos-administrativos da Universidade de Brasília com o reajuste oferecido pelo governo.

Auxílio-alimentação: passa de R$ 658 para R$1.000

Auxílio-creche: passa de R$ 321, passaria para R$484,90.

Mesa específica de negociação

Na semana passada, quando o governo propôs reajustar apenas os auxílios dos funcionários públicos federais, essa ideia foi discutida em uma mesa que englobou categoriais de diversos setores. Na sexta, de acordo com o Sintfub, haverá uma negociação específica com servidores técnicos-administrativos.

Neste encontro, a categoria que representa a área técnica de Universidades federais levará a debate a reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE). A reunião está prevista para ocorrer às 10h, no MGI. Antes do encontro, haverá uma manifestação dos servidores técnicos-administrativos.