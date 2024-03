Área técnica deflagra greve na UnB por tempo indeterminado

FA Francisco Artur

Estudantes e funcionários da UnB caminham pela universidade. Nesta segunda-feira (11/3), a categoria de técnicos decretou greve por tempo indeterminado - (crédito: Isa Lima/UnB Agência)

Uma greve de servidores técnico-administrativo da Universidade de Brasília (UnB) foi deflagrada nesta segunda-feira (111/3) por tempo indeterminado. A categoria afirma discordar das propostas de reajuste salarial e de reestruturação de carreira. Os técnicos da UnB são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação da Universidade de Brasília (Sintfub).

O que o sindicato pede?

O Sintfub, assim como categorias de servidores de outros setores do serviço público, demanda o resjuste salarial para este ano. O sindicato, no ofício de anúncio da greve enviado à reitoria da UnB na sexta-feira (8/3), também aponta que a contraproposta feita pelo Governo Federal é insuficiente aos servidores.

Enquanto o Sintfub defende o reajuste neste ano, o governo federal se compromete a concedê-lo em 9%, a partir de 2025, em duas parcelas de 4,5%. No governo, esse tema é tratado com o Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos (MGI).

Negociação

A demanda por reajustes salariais neste ano pelo serviço público federal foi tema de uma reunião entre categorias do funcionalismo e representantes do MGI, no dia 28 de fevereiro, na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília.

O encontro acabou sem acordo, conforme publicou o Correio à ocasião. A justificativa do governo é falta de recursos. Por isso, além de negar o reajuste para este ano, o Executivo federal cogitou concedê-lo caso houvesse uma arrecadação extra do governo ainda em 2024.

Quanto à greve dos servdores da UnB, o MGI afirmou ao Correio não comentar "processos de negociação dentro das mesas setoriais e específicas. As tratativas, quando finalizadas, são divulgadas por nossos canais oficiais". Correio também contatou as assessorias de comunicação do Sintfub, e da Universidade de Brasília. Até o momento, não houve respostas.