Fies: PL prevê redução na dívida de quem atuar no serviço público após graduação

Fies Social deve começar a valer a partir do 2º semestre de 2024 - (crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Tramita no Senado um projeto de lei que visa garantir o abatimento de até 50% no valor da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para quem atuar no serviço público após a realização do curso de terceiro grau. Atualmente, apenas professores em exercício na rede pública, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que atuam no SUS têm direito a esse desconto.

De autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF), o texto está na Comissão de Educação (CE) e não tem data para ser discutido entre os parlamentares.

O Fies é o programa do Ministério da Educação que financia a graduação de estudantes matriculados em cursos superiores na rede privada. O pagamento da mensalidade às instituições de ensino é feito através da emissão de títulos da dívida pública utilizados para a quitação.