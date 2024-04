Instituto de Meio Ambiente do MS anuncia concurso com 99 vagas

CB Correio Braziliense

Instituto do Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul - (crédito: Governo do Mato Grosso do Sul)

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) anunciou um concurso público com 99 vagas para servidores, com oportunidades para níveis médio e superior. As inscrições começam nesta sexta-feira (26/4) e vão até 20 de maio. Quanto às vagas de ensino superior, serão 40 para fiscais ambientais e 21 para analistas ambientais.

De nível médio, o certame prevê a contratação de 10 vagas para técnicos ambientais, 23 para técnicos em serviços ambientais e cinco para guarda-parques. O anúncio deste concurso ocorre em meio a um hiato de 18 anos sem seleções para o Imasul.

Para as vagas de ensino superior, os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: engenharias ambiental, ambiental e sanitária, química, florestal, civil, elétrica, agronômica, agrimensura e cartográfica; medicina veterinária, geologia, zootecnia, biologia, química, administração, ciências contábeis, análise de sistema, geografia, direito, pedagogia, turismo e assistência social.

Os salários variam de acordo com o nível de ensino e o cargo. Para nível superior, os ganhos iniciais são de R$ 7.501,48; já para nível médio o salário é de R$ 3.693,50 para técnico ambiental; R$ 2.866,32 para técnico em serviços ambientais, e R$ 3.693,50 para guarda-parque.

As vagas oferecidas são para lotação nas cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no período entre as 14h do dia 26 de abril até as 23h59 do dia 20 de maio de 2024. Os interessados devem acessar o site do Instituto Avalia. A taxa de Inscrição é de R$ 121,05, podendo ser isenta para candidatos que se enquadrarem em um dos sete requisitos listados no edital.

A prova objetiva será realizada em 9 de junho, sendo que o resultado preliminar sai dia 25 do mesmo mês e o definitivo, em 2 de julho. Nesse mesmo dia será publicada a convocação para a prova de títulos. O resultado final do concurso está marcado para ocorrer em 30 de julho.