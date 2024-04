Iges anuncia vagas para analistas com ensino superior; confira

CB Correio Braziliense

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) anunciou o processo seletivo para a formação de um cadastro reserva no cargo de analista III. Segundo o edital, não há previsão do número de oportunidades para esta seleção. As inscrições poderão ser feitas até 30 de abril, pelo site do órgão.

Podem participar do processo seletivo candidatos graduados nos cursos de administração e com nível superior em saúde coletiva. O analista III do Iges terá carga horária de 40 horas semanais e terá remuneração de R$ 5.100. Entre as funções do cargo, o profissional terá de elaborar os relatórios de Prestação de Contas previstos no Contrato de Gestão e identificar e/ou propor melhorias nos processos de trabalho das áreas do Iges-DF.

Além dos requisitos de exigência de graduação em administração ou em saúde coletiva, espera-se que o funcionário de Iges acumule experiências como analista em áreas de avaliação em saúde pública e conhecimentos avançados de Pacote Office, entre outros requisitos. As exigências devem ser consultadas no edital da seleção.