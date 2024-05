Greve em hospitais universitários é suspensa após acordo

CB Correio Braziliense

A paralisação abrangia unidades hospitalares de universidades federais de 17 unidades federativas - (crédito: Martha Dominguez de Gouveia/Unsplash)

Após reunião com representantes do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), os sindicatos que representam funcionários de hospitais universitários suspenderam a greve que estava em vigor desde segunda-feira (6/5).

A EBSERH, responsável por gerir as unidades universitária de saúde, acatou a contraproposta dos empregados, que inclui ampliar valor do auxílio-alimentação para R$ 1 mil. A proposta também contempla mudanças em três auxílios. Veja:

Auxílio-alimentação

R$ 800 em 2024 (retroativo a 1º de março)

R$ 1 mil a partir de março de 2025

Auxílio creche

Ampliar valor de R$ 213,96 para R$ 484,90 (retroativo a 1º de março)

Auxílio saúde

Aumento equivalente ao INPC saúde, passando de R$ 180,68 para R$ 190,65 (retroativo a 1º de março).

A paralisação abrangia unidades hospitalares de universidades federais de unidades federativas como Distrito Federal, Bahia, Santa Catarina, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e Tocantins. No Rio Grande do Sul, em razão da situação de emergência climática e sanitária, o início da greve tinha sido suspenso.