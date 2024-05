Chuvas inundam prédios e universidade suspende aulas no Rio Grande do Sul

MS Mayara Souto

UFSM alaga, tem acervo inundado e cancela aulas devido a fortes chuvas no RS - (crédito: Ascom/UFSM)

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) emitiu nota nesta quarta-feira (1º/5) informando a suspensão das aulas em Santa Maria, Silveira Martins e Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, até a próxima sexta-feira (3/5). A decisão ocorre devido às fortes chuvas que provocaram alagamento nos câmpus.

"As atividades acadêmicas e administrativas no campus de Santa Maria, Cachoeira do Sul e do Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão de Silveira Martins estão suspensas até sexta-feira, 3, em razão das condições meteorológicas e segurança da comunidade acadêmica. [...] Precisamos seguir as orientações das autoridades e evitar deslocamentos não urgentes e permanecermos em casa", diz texto publicado nas redes sociais.

Na manhã desta terça-feira (30/4), o câmpus já havia sido evacuado após alagamento no local, que chegou a atingir o subsolo da Reitoria e danificar o acervo da instituição. O Restaurante Universitário também foi fechado para o jantar e permanece nesta quarta-feira.

Os mais de 2 mil estudantes que vivem nas Casas do Estudante Universitário (CEU) nos câmpus da universidade pública também foram afetados pelo temporal. Na nota, a instituição ressalta que os câmpus da UFSM são moradia para "milhares de estudantes que vivem nas casas do estudante". "Para eles, a UFSM está com equipe destinada para acompanhar e monitorar os possíveis estragos advindos do vento e da chuva", diz texto. Eles também receberam marmitas devido ao fechamento do restaurante.

"Neste período de suspensão, será realizada vistoria nas edificações da instituição para apurar danos acusados pelas chuvas. Na sexta-feira, a suspensão será reavaliada para os próximos dias. A gestão da UFSM se solidariza com as vítimas ocasionadas pela chuva na região e em breve divulgará ação de recolhimento de materiais que auxiliem as autoridades no atendimento daqueles que estão em necessidade", finaliza o texto da instituição pública.

Veja vídeos de como ficou a Universidade com as chuvas

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Campus UFSM (@tvcampusufsm)

https://www.correiobraziliense.com.br/