UnB promove acessibilidade com 1.223 novos auxílios

LC Lara Costa*

Mais estudantes da UnB serão beneficiados com novos auxílios da assistência estudantil. - (crédito: BetoMonteiro/Secom UnB.)

A Universidade de Brasília (UnB) acaba de criar 1.223 novos auxílios do Programa de Assistência Estudantil (Pnaes), inclusão digital e acessibilidade, passando de 3.488 para 4.232 o número de benefícios. Ao total, a UnB vai atender 744 novos estudantes com os benefícios regulares, entre auxílio socioeconômico, creche, transporte, moradia, esporte e cultura, e abrirá edital para a compra de 350 equipamentos (computadores e tablets). Concederá, ainda, 129 benefícios específicos para inclusão e acessibilidade.

A decisão foi tomada pela Comissão Permanente da Ação 4002, instituída pelo Conselho de Administração (CAD), com base em proposta encaminhada pelo Decanato de Assuntos Comunitários (DAC), a partir de discussões com a Câmara de Assuntos Comunitários (CAC) e com a Comissão de Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil (CoPAES), instituída na atual da gestão da UnB no âmbito da Política de Assistência Estudantil.



“Desde o início da nossa gestão, mesmo com os inúmeros cortes orçamentários, tomamos a decisão de ampliar os tipos de auxílios, aumentar os valores de auxílios, o que não era feito há muitos anos. Conceder gratuidade imediata no Restaurante Universitário (RU) para estudantes que entram na UnB por cotas sociais, o que foi possível com a ampliação da verba do Pnaes, vindo do Ministério da Educação, e com emendas parlamentares”, afirma a reitora Márcia Abrahão.



Atualmente, quase 9 mil estudantes não pagam para tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias no restaurante universitário da UnB. Entre os auxílios, 13 programas tiveram aumento, como o auxílio socioeconômico, que incluirá mais 410 pessoas, seguido pelo auxílio para indígenas, com mais 155.

“Após sete anos de cortes e contingenciamentos e uma cuidadosa racionalização, a UnB resistiu aos ataques à assistência estudantil dos governos anteriores e se tornou uma das poucas universidades que não cortou nem diminuiu os valores os auxílios”, recorda o decano de Assuntos Comunitários, Ileno Izídio, enfatizando a importância da aprovação da Política Integrada de Assistência Estudantil da UnB, além do esforço da Administração Superior na busca por emendas parlamentares.



Neste ano, novas vagas serão abertas, conjugando o recurso do Pnaes com emendas parlamentares. “Possibilitando o acolhimento de novos e novas estudantes, principalmente calouros, conforme preconizado pela nossa Política de Assistência Estudantil”, reforça a diretora de Desenvolvimento Social, Eloisa Pereira.



A inclusão digital, outro benefício pioneiro desde a pandemia, contemplou, ano passado, todos os 1.834 estudantes inscritos. Neste ano, estão previstos mais 350 benefícios para apoio à compra de computadores individuais.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá

Saiba Mais Ensino superior Alunos adiam formatura para incluir colega em tratamento de câncer

Alunos adiam formatura para incluir colega em tratamento de câncer Ensino superior Greve nas universidades: entenda impasse sobre reajuste e as propostas

Greve nas universidades: entenda impasse sobre reajuste e as propostas Ensino superior Lula enfrenta protesto de grevistas e incentiva: 'Nunca baixem a cabeça'