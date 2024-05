ME Maria Eduarda Lavocat

Raquel e seus colegas de curso - (crédito: Imagens cedidas pela Uniube)

Um gesto de solidariedade marcou a colação de grau de uma turma de matemática da Universidade de Uberaba (Uniube), em Macuco (RJ). A princípio, a formatura aconteceria em dezembro, como é de costume, mas a turma do curso optou por aguardar até o mês de abril para esperar a colega Maria Raquel da Silva, de 77 anos, que lutava contra um câncer de intestino.

Maria Raquel nasceu em uma família humilde, aprendeu a ler em casa e começou a frequentar a escola apenas com dez anos, onde seguiu até a formação de professores. Em 1964, ela passou em concurso público e começou a dar aulas de matemática para alunos do Ensino Fundamental em áreas rurais. De acordo com a professora, cursar matemática sempre foi um sonho, e mesmo após anos de profissão e na aposentadoria, ela decidiu segui-lo.

A atitude foi uma surpresa para a professora, que não sabia que seus colegas ainda não tinham colado grau. “Eu achava que eles já tinham se formado, só descobri que eles resolveram me esperar na hora que cheguei lá. Foi um sentimento de muita gratidão, não tenho nem palavras para explicar”, disse ela. E as surpresas não pararam por aí: a formanda também foi acolhida pela própria universidade, que a concedeu uma bolsa para pós-graduação a distância para continuar os estudos.

Dona Raquel descobriu o câncer na reta final do curso, após fazer uma colonoscopia, mas o diagnóstico não a abalou. “Na hora, eu pensei 'não vou terminar a faculdade', mas em momento algum eu achei que seria grave, e não foi. Eu não me apavoro com qualquer coisa”, contou. O tratamento foi realizado em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, e após meses de recuperação, em abril, ela já estava preparada para participar da festa de formatura ao lado dos 16 colegas de curso.

