Lula enfrenta protesto de grevistas e incentiva: 'Nunca baixem a cabeça'

AB Aline Brito

O presidente Lula participou da inauguração de obras da Via Dutra, em Guarulhos, São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrentou protestos de grevistas universitários durante evento de inauguração de obras na rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Neste sábado (25/5), o chefe do Executivo discursou na cerimônia em celebração à entrega da marginal no Trevo de Bonsucesso e do novo Trevo da Jacu-Pêssego e fez uma sinalização aos manifestantes que estavam no local.



Na ocasião, universitários levantaram cartazes em referência à greve das Universidades Federais e Lula reforçou o direito dos grevistas ao protesto. “Eu estou vendo alguns companheiros levantando cartazes dizendo 'estamos de greve'. Que bom que vocês podem vir num comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve. Que bom. Que maravilha é garantir o direito democrático de as pessoas lutarem, reivindicarem e chegarem a um acordo no momento correto", ressaltou.

"Há pouco tempo os estudantes não podiam protestar, os professores não podiam reivindicar, os reitores não podiam reclamar e o governo não estava disposto a negociar. Agora, não. Agora vocês têm o direito de protestar, de levantar cartaz e levar faixa, porque nosso governo é democrático e o nosso governo sabe lidar com as diferenças e sabe lidar com as contradições", completou Lula, em referência ao período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após o evento, o presidente foi às redes sociais e reforçou o discurso feito no palanque. “Nunca deixem de reivindicar. Nunca baixem a cabeça. Apenas com muita luta a gente conquista”, escreveu no X (antigo Twitter).

Obras

Durante o discurso, Lula ainda ressaltou que a entrega das obras ocorre nove meses antes do previsto pelo cronograma inicial, que era fevereiro de 2025. O trecho da rodovia é uma das principais rotas de escoamento da produção nacional e vai atender uma das áreas das mais densas e povoadas de Guarulhos, a cidade que tem a segunda maior população de São Paulo.

“O que é importante nesse trevo é que, a partir de hoje e amanhã, ninguém vai ficar mais duas horas no trânsito para chegar em casa”, disse Lula. "Nunca mais nenhum professor da universidade federal aqui vai pedir para mudar a universidade porque não conseguia chegar para dar aula no tempo correto", acrescentou.

Além dos trechos inaugurados neste sábado, novas melhorias estão previstas para serem concluídas na rodovia, como a ampliação da pista expressa, a construção de novos viadutos e do novo acesso à capital do estado. O pacote total das obras está estimado em R$ 1,4 bilhão de investimento.

“A inauguração de hoje é apenas um gesto nosso para esta rodovia, que é a rodovia mais importante do Brasil. O que nós precisamos é garantir que todas as rodovias nesse país estejam em qualidade para transportar gente e transportar carga, para transportar a nossa riqueza. Porque, quanto mais riqueza a gente produzir, mais emprego a gente vai gerar, mais salário a gente vai ter e salário com mais qualidade”, destacou Lula.

O evento desta manhã, em Guarulhos, também contou com a presença no palanque de ao menos quatro ministros do governo: Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço; Renan Filho, ministro dos Transportes; Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais; e PauloTeixeira ministro do Desenvolvimento Agrário.

*Com informações da Agência Brasil