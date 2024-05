Inscrições para processo seletivo de estágio no TJDFT vão até 20 de maio

CB Correio Braziliense

TJDFT - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

As inscrições para estágio e formação de cadastro reserva para estágio no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) vão até as 18h do dia 20 de maio. Podem participar somente estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas nos cursos de ensino médio, técnico e superior.

O estágio no TJDFT é de 20h semanais, distribuídas em quatro horas diárias, em horário e turno a serem definidos pelo setor. O regime será o de atividades presenciais, mas ficará a critério do supervisor do estágio a concessão da modalidade de atividade remota. O valor da bolsa-auxílio será de R$ 570,00 para estagiários de nível médio e técnico, e de R$ 900,00 para os de nível superior, além do auxílio-transporte, no valor de R$ 286,00 por mês de estágio efetivo em atividade presencial.

A seleção é realizada em conjunto com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Os interessados poderão inscrever-se exclusivamente pela internet, no site ciee.org.br.



Provas

Após a inscrição, o candidato poderá iniciar a prova on-line, por meio do login e da senha cadastrados no site do CIEE.



Do total de vagas, 10% serão reservadas a estudantes com deficiência; 30% das vagas para candidatos que se autodeclararem negros (pretos ou pardos); e 3% das vagas ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem indígenas.



*Com formações do TJDFT