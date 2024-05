Estudante faz vaquinha para participar de competição de matemática nos EUA

NL Nathallie Lopes

Paula Xavier é estudante em Belo Horizonte - (crédito: Reprodução/Instagram @paulaxavierrr)

A estudante mineira Paula Xavier Ramalho, 17 anos, foi aceita para competir na Olimpíada Internacional de Matemática da Copernicus, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Porém, como a jovem não pode custear a viagem para a competição, decidiu abrir uma arrecadação coletiva on-line (conhecida como "vaquinha") para arrecadar os R$ 25 mil reais que precisa. A competição ocorre entre os dias 14 e 18 de julho e cerca de 80% do valor já foi arrecadado.

Em entrevista ao Correio, Paula conta que já tinha sido aceita em outros programas internacionais, como o curso de verão do jornal norte-americano The New York Times, na Latin American Leadership Academy, no ano de 2023, mas não teve coragem de fazer uma arrecadação. “Eu já tinha pensado em criar uma vaquinha quando fui aceita no programa de verão do The New York Times, porém não criei coragem. Dessa vez estava decidida que iria tentar. Sinto que no futuro eu me arrependeria de não ter tentado”, disse.

A estudante de Belo Horizonte contou que gosta de matemática desde a infância e já participou de muitas olimpíadas acadêmicas nacionais. Paula também explicou porque precisa da arrecadação: "Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 8 anos, então somos somente eu e minha mãe. Nossas condições financeiras não são boas, então eu ajudo dentro de casa como eu posso”. Paula contou que dá aulas particulares de matemática e arbitra competições de tiro com arco para ajudar no sustento de casa.



Em sua conta do Instagram ela divulga a vaquinha de chave PIX: 4603532@vakinha.com.br

Sobre o futuro, diz que quer dar orgulho a mãe e que pretende cursar jornalismo na faculdade. “Considero estudar [em universidade] tanto internacional quando nacionalmente. Irei aproveitar a melhor oportunidade”, conclui.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

