Aluno de engenharia ganha formatura dez dias antes de morrer de câncer

YR Yasmin Rajab

Por conta do agravamento do quadro clínico do aluno, a faculdade decidiu antecipar as atividades pendentes para que Paulo conseguisse se formar - (crédito: Reprodução/Instagram/@engenharia_unifecafnaveia)

Paulo César Gazaro tinha um sonho: se formar em engenharia civil. O catarinense de 45 anos estava no último semestre do curso quando faleceu, na última quinta-feira (30/5), após uma luta de 11 meses contra o câncer no intestino.

No entanto, dez dias antes de falecer, a instituição em que estudava, a UniFECAF, os estudantes, coordenadores da faculdade, médicos e funcionários do hospital, junto com a esposa, Graziela Gonçalves Gazaro, prepararam uma festa de formatura para ele. A celebração teve direito à beca e canudo.

A graduação terminaria em agosto. No entanto, por conta do agravamento do quadro clínico do aluno, a faculdade decidiu antecipar as atividades pendentes para que Paulo conseguisse se formar.

"A mais marcante colação de grau que pude participar em toda minha trajetória acadêmica. O aluno Paulo César é um guerreiro, um exemplo de determinação, resiliência e luta. Você já venceu!", diz a descrição do vídeo publicado no Instagram, no dia da formatura.

Nas redes sociais, a UniFECAF lamentou a morte do estudante e o denominou como "eterno engenheiro". "O Paulo será um eterno exemplo de persistência, sinônimo da palavra 'sonhador'. Que a história dele sirva de aprendizado e inspiração para todos que têm um sonho a realizar. A UniFECAF lamenta o falecimento do nosso querido aluno e deseja força para todos os familiares e amigos."

A esposa do engenheiro agradeceu à instituição pela homenagem. "Muito obrigada pela linda homenagem! No momento me faltam palavras para agradecer a disponibilidade em antecipar a sua formatura. Ele estava radiante neste dia! A felicidade dele era linda de ver. Ele deixou uma lição de força, garra, coragem e dedicação. Gratidão por esta linda homenagem. Sua esposa que o amará eternamente", disse Graziela.